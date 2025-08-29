Este lunes 1 de septiembre será día no laborable regional en Perú : ¿qué trabajadores podrán disfrutar y descansar?

El 1 de septiembre será día no laborable en toda la región Tacna. | Foto: Composición LR/Andina.

El mes de septiembre iniciará con un día no laborable que aplicará en la región Tacna, así lo establece la ordenanza 012-202-CR/GOB.REG.TACNA. Durante el próximo lunes 1 de septiembre se celebrará los 100 años de la reincorporación de la provincia de Tarata al territorio peruano.

En esa línea, durante esta fecha, se realizará actos oficiales con el objetivo de conmemorar este hecho histórico. Por ello, durante esta fecha los trabajadores de determinado sector podrán descansar.

Día no laborable 1 de septiembre en Tacna: ¿quiénes podrán descansar?

Según lo expresa la ordenanza 012-202-CR/GOB.REG.TACNA, los trabajadores del sector público podrán descansar durante esta fecha de relevancia para la región Tacna. Por lo que, podrán disfrutar de un día libre, haciendo una pausa a la rutina laboral. Para el caso del sector privado, la medida no lo contempla, por lo que, se interpreta que seguirán con sus labores regulares. Los trabajadores públicos podrán descansar, pero deberán compensar este día libre, la ordenanza lo determina así.

¿Hay feriados durante el mes de septiembre?

Durante el mes de septiembre, según el calendario oficial, no existen días feriados. Ni tampoco se detallan días no laborable a nivel nacional. Por lo que, el próximo feriado recién será en octubre.

