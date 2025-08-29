Este lunes 1 de septiembre será día no laborable regional en Perú : ¿qué trabajadores podrán disfrutar y descansar?
El 1 de septiembre será un día no laborable en Tacna por la celebración de los 100 años de la reincorporación de la provincia de Tarata al Perú, según la ordenanza 012-202-CR.
- Feriado sábado 30 de agosto de 2025: ¿cuál es el pago para quienes trabajan en el Día de Santa Rosa de Lima?
- Castillo de Chancay ofrece entradas gratuitas este 30 y 31 de agosto por feriado de Santa Rosa de Lima: requisitos y cómo acceder
El mes de septiembre iniciará con un día no laborable que aplicará en la región Tacna, así lo establece la ordenanza 012-202-CR/GOB.REG.TACNA. Durante el próximo lunes 1 de septiembre se celebrará los 100 años de la reincorporación de la provincia de Tarata al territorio peruano.
En esa línea, durante esta fecha, se realizará actos oficiales con el objetivo de conmemorar este hecho histórico. Por ello, durante esta fecha los trabajadores de determinado sector podrán descansar.
PUEDES VER: ¿Habrá clases en Tacna este 1 de setiembre por feriado regional?: esto indica la publicación en El Peruano
Día no laborable 1 de septiembre en Tacna: ¿quiénes podrán descansar?
Según lo expresa la ordenanza 012-202-CR/GOB.REG.TACNA, los trabajadores del sector público podrán descansar durante esta fecha de relevancia para la región Tacna. Por lo que, podrán disfrutar de un día libre, haciendo una pausa a la rutina laboral. Para el caso del sector privado, la medida no lo contempla, por lo que, se interpreta que seguirán con sus labores regulares. Los trabajadores públicos podrán descansar, pero deberán compensar este día libre, la ordenanza lo determina así.
¿Hay feriados durante el mes de septiembre?
Durante el mes de septiembre, según el calendario oficial, no existen días feriados. Ni tampoco se detallan días no laborable a nivel nacional. Por lo que, el próximo feriado recién será en octubre.
¿Cuáles son los próximos feriados en Perú?
- 8 de octubre (miércoles): Combate de Angamos, recuerdo de la victoria en la Guerra del Pacífico.
- 1 de noviembre (sábado): Día de Todos los Santos.
- 8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción.
- 9 de diciembre (martes): Batalla de Ayacucho, conmemoración de la victoria decisiva en las guerras de independencia.
- 25 de diciembre (jueves): Navidad, celebración del nacimiento de Jesús.