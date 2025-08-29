Clima en Huánuco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 29 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Huánuco hoy, viernes, 29 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
AMBO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
sábado, 30 de agosto
24ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
AUCAYACU - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
33ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado por la tarde.
sábado, 30 de agosto
33ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
CARPISH - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado por la tarde.
sábado, 30 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
CHAGLLA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
sábado, 30 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
HUANUCO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
29ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
sábado, 30 de agosto
29ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
JACAS CHICO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
15ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
sábado, 30 de agosto
15ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
LA DIVISORIA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado por la tarde.
sábado, 30 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
LA UNION - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
21ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
sábado, 30 de agosto
21ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
PUERTO INCA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
33ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado por la tarde.
sábado, 30 de agosto
34ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
PUMAHUASI - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado por la tarde.
sábado, 30 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
SAN RAFAEL - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
sábado, 30 de agosto
25ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
TINGO MARIA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
33ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado al atardecer.
sábado, 30 de agosto
33ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
TOURNAVISTA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
33ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado al atardecer.
sábado, 30 de agosto
34ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.