HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela
Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela     Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela     Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela     
Sociedad

Audífonos medicados: la solución para recuperar tu salud auditiva

La pérdida auditiva avanza sin aviso. Detectarla a tiempo y usar audífonos medicados puede mejorar tu salud, bienestar y calidad de vida.

Es fundamental hacerse un examen especializado para detectar la pérdida de audición. Fuente: Difusión.
Es fundamental hacerse un examen especializado para detectar la pérdida de audición. Fuente: Difusión.

¿Subes mucho el volumen del televisor? ¿Confundes lo que te dicen? ¿Sientes que hablas más fuerte de lo normal? Si te pasa seguido, podrías estar perdiendo la audición sin notarlo. Estas pueden ser señales tempranas de la pérdida auditiva.

Aunque muchas personas sienten temor, la única manera de saber si se está perdiendo la audición es realizándose un examen especializado. Son muchos los centros audiológicos donde se pueden hacer estas evaluaciones, pero es fundamental acudir a uno que cuente con profesionales certificados y experiencia. Tal es el caso del Centro Audiológico AudiPhone, que ofrece evaluaciones auditivas garantizadas, como:

  • Audiometría ósea.
  • Logoaudiometría.
  • Timpanometría.
  • Videotoscopia.

Efectos de la pérdida auditiva

Perder la capacidad de escuchar claramente puede aparentar ser un problema de segundo plano. Lo cierto es que la pérdida auditiva está relacionada con el aislamiento, soledad y frustración, especialmente en adultos mayores. Un informe publicado en el 2021 por la OMS, señala que la pérdida auditiva puede “tener un efecto devastador en la salud mental y la capacidad de mantener relaciones”.

La institución añade que, en personas de mediana edad, esta condición podría estar relacionada con el 9% de los casos de demencia a nivel mundial. Por ende, es urgente visibilizar el problema y tomar acción temprana.

Tengo pérdida auditiva, ¿qué debo hacer?

Una vez realizada la evaluación médica, lo más importante es seguir al pie de la letra las indicaciones del especialista. Si se recomienda el uso de audífonos, lo ideal es acudir a un centro de confianza que ofrezca soluciones personalizadas; así lo señala el licenciado Luis Verástegui, director del centro audiológico AudiPhone.

El Centro Audiológico AudiPhone ofrece evaluaciones auditivas como audiometría y logoaudiometría. Fuente: Difusión.

El Centro Audiológico AudiPhone ofrece evaluaciones auditivas como audiometría y logoaudiometría. Fuente: Difusión.

AudiPhone, es una empresa peruana con más de 20 años de experiencia en el sector y 18 sedes en todo el país. En sus instalaciones se realiza tanto la evaluación auditiva como los moldes de audífonos medicados. Todo cuenta con una tecnología alemana, lo que garantiza calidad y precisión.

AudiPhone realiza cuatro exámenes especializados para determinar el tipo de pérdida auditiva. Con los resultados, se elaboran moldes de audífonos medicados hechos a medida del canal auditivo del paciente, lo cual asegura mayor comodidad y efectividad.

Además, gracias a los avances tecnológicos, ya no hay razón para temer o avergonzarse. Existen audífonos invisibles, con el mismo nivel de calidad y potencia que los modelos tradicionales. Eso sí, su uso dependerá del diagnóstico del médico.

AudiPhone: Experiencia y calidad de vida para tu oído

Actualmente, el uso de audífonos medicados es muy común. No se puede ocultar que la pérdida auditiva es un problema serio que también puede impactar en la salud emocional y tu vida social.

Es momento de tomar acción. Evalúa tu nivel de audición en AudiPhone, donde recibirás atención personalizada, tecnología avanzada y soluciones hechas a tu medida.

[CONTENIDO PATROCINADO]

Notas relacionadas
MINSA garantiza atención gratuita a niños con cáncer en estos 10 hospitales especializados de todo el país

MINSA garantiza atención gratuita a niños con cáncer en estos 10 hospitales especializados de todo el país

LEER MÁS
AxonDAO: el proyecto que quiere que ganes dinero con tus datos de salud

AxonDAO: el proyecto que quiere que ganes dinero con tus datos de salud

LEER MÁS
¿Te imaginas cobrar por tus datos de salud? AxonDAO quiere hacerlo posible con IA y blockchain

¿Te imaginas cobrar por tus datos de salud? AxonDAO quiere hacerlo posible con IA y blockchain

LEER MÁS
La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Detienen a niñera tras muerte de niña de 6 años que cayó desde el piso 16 de un condominio en Comas

Detienen a niñera tras muerte de niña de 6 años que cayó desde el piso 16 de un condominio en Comas

LEER MÁS
Aprueban masificación del DNI electrónico en todo el Perú: cuáles son los costos y hasta cuándo aplica la campaña, según Reniec

Aprueban masificación del DNI electrónico en todo el Perú: cuáles son los costos y hasta cuándo aplica la campaña, según Reniec

LEER MÁS
Malos policías filtraban información de operativos y facilitaban armas a El Mostruo

Malos policías filtraban información de operativos y facilitaban armas a El Mostruo

LEER MÁS
Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca Gato Negro en San Juan de Lurigancho

Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca Gato Negro en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
La Selva Escondida de San Juan de Lurigancho: un paraíso natural que nació hace 40 años con la familia Escobar Rodríguez

La Selva Escondida de San Juan de Lurigancho: un paraíso natural que nació hace 40 años con la familia Escobar Rodríguez

LEER MÁS
Cae banda criminal que extorsionaba a comerciantes del Mercado Central del Callao desde 2017: cabecilla dirigía desde penal

Cae banda criminal que extorsionaba a comerciantes del Mercado Central del Callao desde 2017: cabecilla dirigía desde penal

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Sociedad

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Gobierno aprueba extradición de el 'Monstruo' desde Paraguay, pese a no haber sido localizado por Interpol

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota