Audífonos medicados: la solución para recuperar tu salud auditiva

¿Subes mucho el volumen del televisor? ¿Confundes lo que te dicen? ¿Sientes que hablas más fuerte de lo normal? Si te pasa seguido, podrías estar perdiendo la audición sin notarlo. Estas pueden ser señales tempranas de la pérdida auditiva.

Aunque muchas personas sienten temor, la única manera de saber si se está perdiendo la audición es realizándose un examen especializado. Son muchos los centros audiológicos donde se pueden hacer estas evaluaciones, pero es fundamental acudir a uno que cuente con profesionales certificados y experiencia. Tal es el caso del Centro Audiológico AudiPhone, que ofrece evaluaciones auditivas garantizadas, como:

Audiometría ósea.

Logoaudiometría.

Timpanometría.

Videotoscopia.

Efectos de la pérdida auditiva

Perder la capacidad de escuchar claramente puede aparentar ser un problema de segundo plano. Lo cierto es que la pérdida auditiva está relacionada con el aislamiento, soledad y frustración, especialmente en adultos mayores. Un informe publicado en el 2021 por la OMS, señala que la pérdida auditiva puede “tener un efecto devastador en la salud mental y la capacidad de mantener relaciones”.

La institución añade que, en personas de mediana edad, esta condición podría estar relacionada con el 9% de los casos de demencia a nivel mundial. Por ende, es urgente visibilizar el problema y tomar acción temprana.

Tengo pérdida auditiva, ¿qué debo hacer?

Una vez realizada la evaluación médica, lo más importante es seguir al pie de la letra las indicaciones del especialista. Si se recomienda el uso de audífonos, lo ideal es acudir a un centro de confianza que ofrezca soluciones personalizadas; así lo señala el licenciado Luis Verástegui, director del centro audiológico AudiPhone.

El Centro Audiológico AudiPhone ofrece evaluaciones auditivas como audiometría y logoaudiometría. Fuente: Difusión.

AudiPhone, es una empresa peruana con más de 20 años de experiencia en el sector y 18 sedes en todo el país. En sus instalaciones se realiza tanto la evaluación auditiva como los moldes de audífonos medicados. Todo cuenta con una tecnología alemana, lo que garantiza calidad y precisión.

AudiPhone realiza cuatro exámenes especializados para determinar el tipo de pérdida auditiva. Con los resultados, se elaboran moldes de audífonos medicados hechos a medida del canal auditivo del paciente, lo cual asegura mayor comodidad y efectividad.

Además, gracias a los avances tecnológicos, ya no hay razón para temer o avergonzarse. Existen audífonos invisibles, con el mismo nivel de calidad y potencia que los modelos tradicionales. Eso sí, su uso dependerá del diagnóstico del médico.

AudiPhone: Experiencia y calidad de vida para tu oído

Actualmente, el uso de audífonos medicados es muy común. No se puede ocultar que la pérdida auditiva es un problema serio que también puede impactar en la salud emocional y tu vida social.

Es momento de tomar acción. Evalúa tu nivel de audición en AudiPhone, donde recibirás atención personalizada, tecnología avanzada y soluciones hechas a tu medida.

