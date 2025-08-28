HOYSuscripcion LR Focus

Clima en Tacna, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 28 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Tacna hoy, jueves, 28 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Tacna, vía Senamhi HOY, 28 de agosto
Clima en Tacna, vía Senamhi HOY, 28 de agosto

ALTO PERÚ - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
17ºC
-7ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
viernes, 29 de agosto
16ºC
-2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde ; heladas y viento moderado.

CANDARAVE - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
17ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.
viernes, 29 de agosto
16ºC
3ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.

CHILUYO - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
17ºC
-13ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
viernes, 29 de agosto
16ºC
-10ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde ; heladas y viento moderado.

ILABAYA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
28ºC
13ºC
Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.
viernes, 29 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer.

ITE - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
19ºC
12ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado ; cielo nublado por la tarde.
viernes, 29 de agosto
19ºC
13ºC
Cielo cubierto durante el día con tendencia a llovizna.

LA YARADA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
20ºC
13ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
viernes, 29 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día.

LOCUMBA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día ; neblina.
viernes, 29 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado ; cielo nublado parcial por la tarde ; neblina.

PACHIA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 29 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado ; cielo nublado parcial por la tarde ; neblina.

PALCA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.
viernes, 29 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.

SAMA GRANDE - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado ; cielo nublado parcial al atardecer ; neblina.
viernes, 29 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía con cielo nublado por la tarde ; neblina.

TACNA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
19ºC
10ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía con cielo nublado al atardecer ; neblina.
viernes, 29 de agosto
19ºC
11ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía con cielo nublado por la tarde ; neblina.

TARATA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
22ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.
viernes, 29 de agosto
21ºC
3ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.

VILACOTA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
13ºC
-12ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
viernes, 29 de agosto
12ºC
-6ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde ; heladas y viento moderado.
