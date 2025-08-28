HOYSuscripcion LR Focus

Día del Gamer: conoce por qué se celebra cada 29 de agosto y su origen en la cultura de los videojuegos

El 29 de agosto se celebra el Día del Videojuego, en honor a una industria influyente que ya supera en ingresos al cine y la música.

El 29 de agosto se celebra el Día del Videojuego, también conocido como Día del Gamer, una fecha que desde 2008 rinde homenaje a una de las industrias más influyentes del mundo. La iniciativa nación en Europa gracias a revistas especializadas en tecnología y ocio digital que quisieron dedicar un día exclusivo a este fenómeno cultural, social y económico que no ha dejado de crecer.

Con el paso del tiempo, esta conmemoración trascendió frontera y se consolidó como un espacio para destacar el papel de los videojuegos en la vida cotidiana. La industria no solo supera en ingresos al cine y la música, sino que también conecta a millones de personas en comunidades globales, convirtiéndose en una de las formas de entretenimiento más poderosas e influyentes de la actualidad.

El Día del Videojuego 2025 no se limita al ocio. Su impacto alcanza la educación, la investigación y la cultura digital, mostrando cómo los videojuegos pueden fomentar el aprendizaje, la innovación y la creatividad. Cada año, el 29 de agosto reúne a jugadores, desarrolladores, distribuidores y fanáticos en celebraciones que incluyen torneos, ferias tecnológicas, lanzamientos y actividades tanto en línea como presenciales.

lr.pe

Día del Gamer, oportunidad para rendir homenaje a los padres de la industria

Además de reconocer la evolución de este sector, la fecha también sirve para rendir homenaje a pioneros como Nolan Bushnell, fundador de Atari en 1972 y considerado el padre de la industria moderna. Lo que comenzó como un gesto simbólico de algunas publicaciones europeas se ha convertido en una jornada internacional que resalta el valor cultural y tecnológico de los videojuegos, una pasión que une a generaciones enteras en todo el mundo.

