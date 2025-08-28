HOYSuscripcion LR Focus

Videojuegos

Tráiler de Pokémon Z-A revela UNA nueva mega-evolución para su siguiente juego

The Pokémon Company sigue anunciando novedades sobre 'Leyendas Z-A', el esperado juego que se lanzará el 16 de octubre.

Pokémon presentó a Mega-Hawlucha, que será introducido en 'Leyendas Z-A' el próximo 16 de octubre.
Pokémon presentó a Mega-Hawlucha, que será introducido en 'Leyendas Z-A' el próximo 16 de octubre. | Foto: Composición LR

A menos de dos meses de la salida de su nuevo juego, The Pokémon Company continúa revelando más detalles sobre nuevas mega evoluciones que podremos encontrar. 'Leyendas Z-A' promete a los jugadores recorrer una versión futurista de Kalos con nuevas formas de tus criaturas de bolsillo favoritas. En esta ocasión, revelaron una nueva forma para un pedido de los fans.

Hawlucha, un Pokémon basado en la luche libre mexicana, recibirá una mega-evolución en este nuevo juego, previsto para el 16 de octubre. En el tráiler de anuncio, se le puede ver luchando con un Machamp, otra criatura inspirada en la disciplina deportiva. Con este anuncio, van tres monstruos que consiguen explorar esta mecánica de la franquicia que no se veía desde 2014.

PUEDES VER: Nintendo Switch 2 se agota: ¿dónde encontrar la nueva consola en EE.UU.?

lr.pe

¿Cómo fue presentado Mega-Hawlucha en el nuevo tráiler de 'Pokémon Z-A'?

En el tráiler, Hawlucha, un Pokémon de tipo volador / lucha, es representado como un famoso peleador de lucha libre. Se nos muestra un poco arrogante, ya que cuenta con un invicto frente a otros monstruos de bolsillo, lo que molesta a su dueña, porque no se concentra en la pelea. Su rival, un poderoso Machamp, le estaba sacando ventaja, pero nuestro protagonista recuerda su duro camino para llegar a la cima, por lo que, en sincronía con su entrenadora, pueden activar la mega-evolución.

Mostrándonos la icónica pulsera de la mecánica, Mega-Hawlucha hace su aparición en el ring. Lejos de los característicos colores del Pokémon (verde, rojo y naranja), la máscara cambia a un dorado brillante con detalles negros, además de una capa de oro, lo que la da la apariencia de campeón de lucha libre. Gracias a este nuevo poder, el protagonista puede derrotar a su rival, celebrando junto a su entrenadora la gran victoria que consiguieron.

Junto a Victreebel y Dragonite, Hawlucha se une a los Pokémon que tendrán Mega-evolución en 'Leyendas Z-A'. Foto: Composición LR / The Pokémon Company.

Junto a Victreebel y Dragonite, Hawlucha se une a los Pokémon que tendrán Mega-evolución en 'Leyendas Z-A'. Foto: Composición LR / The Pokémon Company.

PUEDES VER: ¡Victoria royale! Fortnite vence a Apple y Google en una histórica batalla legal

lr.pe

Hawlucha se une a otros Pokémon con Megaevolución en 'Leyendas Z-A'

Con la presentación de Mega-Hawlucha, 'Leyendas Z-A' ya tiene confirmada tres nuevas mega-evoluciones en Pokémon pedidos por los fanáticos. El primero de ellos fue Mega-Dragonite, una de las criaturas pertenecientes a los 151 originales, siendo anunciado en un Nintendo Direct en la segunda mitad de agosto. El segundo fue Mega-Victreebel, para el que usaron un tráiler de terror al estilo de 'La bruja de Blair'.

'Pokémon Leyendas Z-A' es un spin-off de la saga principal de los juegos de la franquicia. Este se centra en seguir una historia mientras exploramos un mundo abierto, donde cambia el estilo de combate por turnos que caracteriza a los RPG. El coleccionismo y las batallas son solo añadidos al gameplay, ya que cuenta con misiones de exploración, fabricación y de búsqueda del tesoro. La nueva entrega llegará para la Nintendo Switch 1 y 2 este 16 de octubre.

