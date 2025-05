Juega sin consola: las mejores plataformas de videojuegos en streaming

Amazon, Netflix y Apple son algunas de las empresas que incursionaron en el mundo de los videojuegos en streaming. Cada una ofrece diferentes servicios que permiten disfrutar de juegos sin la necesidad de hardware adicional, siempre y cuando cuentes con un mando compatible y una conexión estable.

Amazon: Prime Gaming y Luna

Amazon ofrece dos servicios distintos para los amantes de los videojuegos. Primero, si eres suscriptor de Amazon Prime, puedes acceder a Prime Gaming, que incluye una selección de juegos que cambian periódicamente. Sin embargo, para jugar, necesitarás un ordenador o consola, ya que no es posible hacerlo directamente desde el televisor.

Por otro lado, está Luna, el servicio de juegos en streaming de Amazon. Para utilizarlo, es necesario contar con un mando, aunque no es obligatorio usar el mando oficial. Luna ofrece títulos gratuitos y canales de juegos con catálogos específicos, que requieren una suscripción mensual a partir de 5 euros. Además, permite emitir partidas en Twitch, lo que añade un valor adicional para los gamers.

Netflix: juegos en fase beta

Netflix comenzó a ofrecer juegos a través de su plataforma, aunque actualmente se encuentra en fase beta y solo algunos usuarios tienen acceso. Si tu cuenta está habilitada, podrás ver una fila de juegos al explorar la plataforma. Para jugar, necesitarás emparejar un móvil o tablet como mando, un proceso sencillo que se realiza escaneando un código QR en la pantalla del televisor.

En este momento, Netflix cuenta con 13 títulos disponibles, incluyendo juegos populares como Rocket, Reigns y Story Warriors: Cuentos de hadas. Para acceder a estos juegos, es necesario descargar la app Arcade, que ofrece un catálogo de más de 200 juegos sin anuncios ni compras adicionales.

Apple Arcade es otra opción destacada para jugar en el televisor. Foto: Apple

Apple Arcade: diversión para toda la familia

Apple Arcade es otra opción destacada para jugar en el televisor. Este servicio requiere un Apple TV y, en algunos casos, un mando específico. Sin embargo, la mayoría de los mandos Bluetooth son compatibles. Una de las características más atractivas de Apple Arcade es que permite compartir la suscripción con hasta cinco familiares, siempre que estén en el mismo grupo En Familia.

Apple Arcade ofrece una amplia variedad de juegos, desde puzles hasta simulaciones y deportes. Además, se puede jugar en dispositivos de diferentes marcas, incluidos televisores con Android TV. La plataforma se distingue por sus planes de suscripción, que varían en función del acceso a los juegos y la calidad de imagen.

Geforce Now: juega en cualquier lugar

Geforce Now es una opción popular entre los gamers, ya que permite jugar títulos como Fortnite, Destiny 2 y God of War en diversos dispositivos, incluidos televisores. Este servicio se diferencia por sus distintos planes de suscripción, que ofrecen diferentes prioridades de acceso y calidad de imagen. Además, se puede vincular a tiendas de juegos como Steam y Epic Games Store, lo que permite jugar títulos comprados en estas plataformas directamente desde Geforce Now.

Con Geforce Now, los usuarios pueden disfrutar de una experiencia de juego fluida y de alta calidad, sin necesidad de contar con una potente consola o PC. La posibilidad de sincronizar juegos comprados en otras plataformas añade un valor significativo a este servicio.

Las opciones para disfrutar de videojuegos en el televisor sin necesidad de una consola son cada vez más variadas. Con servicios como Amazon Luna, Netflix y Apple Arcade, los gamers pueden acceder a una amplia gama de títulos con solo una suscripción y una buena conexión a Internet. Además, plataformas como Geforce Now permiten jugar en diferentes dispositivos, ampliando aún más las posibilidades de entretenimiento.