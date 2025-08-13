HOYSuscripcion LR Focus

¡Victoria royale! Fortnite vence a Apple y Google en una histórica batalla legal

Según el veredicto de un tribunal australiano, Apple y Google abusaron de su poder al eliminar al popular videojuego, Fortnite, de sus tiendas de aplicaciones en el 2020.

Fortnite ganó la batalla legal, pero el juez no está convencido de que las acciones de Apple y Google califiquen como conducta desleal.
Fortnite ganó la batalla legal, pero el juez no está convencido de que las acciones de Apple y Google califiquen como conducta desleal. | Foto: Composición LR/ Nintendo

Un tribunal australiano dictaminó que Apple y Google abusaron de su poder de mercado al dirimir una disputa con el fabricante del popular videojuego Fortnite.

Tanto Apple como Google eliminaron Fortnite de sus respectivas tiendas de aplicaciones en 2020, después de que ese juego con cientos de millones de usuarios registrados diseñara un sistema de pagos dentro de la aplicación que dejaba por fuera a los gigantes tecnológicos.

El desarrollador Epic Games respondió con una serie de acciones legales contra las tecnológicas en tribunales de todo el mundo.

PUEDES VER: Controversia en Hollywood: SAG-AFTRA denuncia el uso de IA en Darth Vader en Fortnite

lr.pe

Fortnite gana batalla legal contra Apple y Google

Esta semana, el Tribunal Federal de Australia dictaminó que el dominio de las tiendas de aplicaciones de esas compañías reducía la competencia, lo que probablemente obligaba a los desarrolladores a pagar comisiones más elevadas.

"¡Es una VICTORIA para los desarrolladores y los consumidores de Australia!", reaccionó Epic Games en un comunicado emitido el martes.

PUEDES VER: El caso del joven que mató a una niña luego de perder un juego de Fortnite: asesino confesó que solo "quería robar para calmarse"

lr.pe

Google no está de acuerdo con el dictamen del juicio contra Fortnite

Sin embargo, el juez Jonathan Beach rechazó las alegaciones del fabricante de que Apple y Google incurrieron en una conducta desleal.

Un portavoz de Google afirmó que la empresa no está de acuerdo con algunas de las conclusiones del tribunal y que "revisará la decisión completa cuando la reciba y evaluará sus próximos pasos".

