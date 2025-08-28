Clima en Puno, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 28 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Puno hoy, jueves, 28 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Jossimar Cabrera, acusado de asesinato de Sheyla Gutiérrez, se entrega a Interpol: enfrentaría cadena perpetua en EE. UU.
- Cierran av. Ramiro Prialé por mes y medio desde hoy por obras de nuevo bypass aéreo Las Torres
Clima en Puno, vía Senamhi HOY, 28 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ANANEA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
12ºC
-11ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día variando a lluvia al atardecer.
viernes, 29 de agosto
12ºC
-10ºC
Cielo nublado durante el día.
AYAVIRI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
13ºC
-3ºC
Cielo despejado por la mañana con tendencia a cielo nublado durante el día.
viernes, 29 de agosto
14ºC
-4ºC
Cielo nublado durante el día.
AZANGARO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
19ºC
2ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a cielo despejado por la mañana.
viernes, 29 de agosto
18ºC
3ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna durante la noche y cielo despejado por la mañana.
CABANILLAS - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 29 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo nublado durante el día y lluvia durante la noche.
CRUCERO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
13ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día y lluvia al atardecer.
viernes, 29 de agosto
14ºC
-4ºC
Cielo nublado durante el día con lluvia al atardecer y cielo despejado por la mañana.
DESAGUADERO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
16ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 29 de agosto
15ºC
-1ºC
Cielo nublado durante el día con lluvia durante la noche.
HUANCANE - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
14ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 29 de agosto
14ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado al atardecer.
ILAVE - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
15ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 29 de agosto
14ºC
3ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna durante la noche.
JULI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
15ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 29 de agosto
15ºC
2ºC
Cielo nublado durante el día.
JULIACA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
17ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 29 de agosto
16ºC
2ºC
Cielo nublado durante el día.
LAMPA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
17ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 29 de agosto
16ºC
-1ºC
Cielo nublado durante el día.
LARAQUERI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
18ºC
-7ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 29 de agosto
18ºC
-9ºC
Cielo nublado durante el día variando a lluvia al atardecer y cielo despejado por la mañana.
MACUSANI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
14ºC
-6ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial al atardecer y lluvia.
viernes, 29 de agosto
14ºC
-5ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo despejado con tendencia a cielo nublado durante el día.
MAZOCRUZ - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
15ºC
-11ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 29 de agosto
14ºC
-12ºC
Cielo nublado parcial durante el día variando a cielo nublado durante la noche.
MOHO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
15ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 29 de agosto
14ºC
2ºC
Cielo nublado parcial durante el día con lluvia moderada por la noche.
PISACOMA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
15ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 29 de agosto
14ºC
-2ºC
Cielo nublado durante el día.
PUNO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
16ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 29 de agosto
17ºC
6ºC
Cielo nublado durante el día con lluvia al atardecer y cielo despejado por la mañana.
PUTINA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
17ºC
2ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo despejado por la tarde.
viernes, 29 de agosto
16ºC
2ºC
Cielo nublado durante el día.
SAN GABÁN - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
28ºC
15ºC
Cielo nublado durante el día y hacia el mediodía llovizna.
viernes, 29 de agosto
29ºC
16ºC
Cielo nublado durante el día.
SAN JUAN DEL ORO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
20ºC
17ºC
Cielo cubierto durante el día.
viernes, 29 de agosto
20ºC
16ºC
Cielo cubierto durante el día.
YUNGUYO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
14ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 29 de agosto
15ºC
2ºC
Cielo nublado durante el día.