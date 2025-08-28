Clima en Lambayeque, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 28 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Lambayeque hoy, jueves, 28 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Jossimar Cabrera, acusado de asesinato de Sheyla Gutiérrez, se entrega a Interpol: enfrentaría cadena perpetua en EE. UU.
- Joven peruano denuncia que fue retenido ilegalmente y sufrió humillaciones en Francia: "Se burlaban de todo lo que tenía"
Clima en Lambayeque, vía Senamhi HOY, 28 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
CAYALTI - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
27ºC
13ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
viernes, 29 de agosto
27ºC
13ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
CHICLAYO - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 29 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
CHONGOYAPE - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
29ºC
15ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 29 de agosto
29ºC
15ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día.
INCAHUASI - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con viento moderado.
viernes, 29 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
viernes, 29 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
MOTUPE - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
30ºC
14ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 29 de agosto
30ºC
14ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
OLMOS - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
32ºC
15ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 29 de agosto
32ºC
15ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
OYOTUN - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
29ºC
14ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 29 de agosto
29ºC
14ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día.