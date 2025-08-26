Un voraz incendio se registró este 26 de agosto a las 11:00 p.m. en el distrito de Santiago de Surco, cuando un inmueble familiar ubicado en el cuarto piso de un edificio del Condominio Recoleta terminó prendido en fuego. El siniestro alarmó a los vecinos y requirió de al menos siete unidades de bomberos para ser controlado, según se pudo ver en el canal de emergencias de la institución.

Durante este lamentable incidente, se reportaron diversos daños materiales; sin embargo, lo que más impactó a la familia fue el fallecimiento de su mascota. Ahora, las autoridades se encuentran investigando cuál habría sido el origen del incidente que se prolongó hasta horas de la madrugada.

Incendio en Surco deja mascota muerta

El comandante César García, jefe de la Brigada de Lima Sur, informó sobre los pormenores de la emergencia y la situación del inmueble. "Se trata de un incendio en un departamento de un cuarto piso, dos habitaciones en el interior totalmente prendidas. Había personas, se percataron al momento del incendio. Ellos han salido, lamentablemente la mascota no pudo salir y falleció”, indicó para RPP.

Además, agregó que la magnitud del incendio terminó por consumir dos ambientes del hogar. “Todo lo que puedas encontrar en un dormitorio (ha sido consumido por las llamas): computadora, teléfonos, cortinas, cama, todo lo que hay”, agregó.

¿Qué hacer en casos de incendio?

En caso de un incendio, debes mantener la calma y sal de inmediato por la ruta de evacuación.

Alerta inmediatamente a las personas que se encuentran cerca y llama al 116, que es la Central de Emergencia del cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

En caso de ocurrir un amago de incendio, si sabes cómo hacerlo, utiliza un extintor para apagarlo.

Al evacuar, asegúrate antes de salir que las manijas de las puertas no estén calientes, ya que ello podría implicar que haya fuego al otro lado.

Evita inhalar humo, tápate la nariz y la boca con un trapo húmedo. Por ningún motivo, regresar a la zona del incendio, a menos que los Bomberos indiquen lo contrario.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

