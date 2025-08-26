HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Sociedad

Voraz incendio en edificio de Surco deja mascota fallecida: habitaciones del inmueble quedaron completamente calcinadas

El siniestro se desató en el condominio Recoleta y consumió dos habitaciones. Siete unidades de bomberos trabajaron por horas para controlar las llamas. Las causas aún se investigan.

Incendio en Surco moviliza a 7 unidades de bomberos y deja a mascota fallecida
Incendio en Surco moviliza a 7 unidades de bomberos y deja a mascota fallecida | Composición LR | RPP/TV Perú

Un voraz incendio se registró este 26 de agosto a las 11:00 p.m. en el distrito de Santiago de Surco, cuando un inmueble familiar ubicado en el cuarto piso de un edificio del Condominio Recoleta terminó prendido en fuego. El siniestro alarmó a los vecinos y requirió de al menos siete unidades de bomberos para ser controlado, según se pudo ver en el canal de emergencias de la institución.

Durante este lamentable incidente, se reportaron diversos daños materiales; sin embargo, lo que más impactó a la familia fue el fallecimiento de su mascota. Ahora, las autoridades se encuentran investigando cuál habría sido el origen del incidente que se prolongó hasta horas de la madrugada.

PUEDES VER: Municipalidad de Lima desaloja a familias en Surco por obras de la Vía Expresa Sur: "Están usurpando nuestro terreno"

lr.pe

Incendio en Surco deja mascota muerta

El comandante César García, jefe de la Brigada de Lima Sur, informó sobre los pormenores de la emergencia y la situación del inmueble. "Se trata de un incendio en un departamento de un cuarto piso, dos habitaciones en el interior totalmente prendidas. Había personas, se percataron al momento del incendio. Ellos han salido, lamentablemente la mascota no pudo salir y falleció”, indicó para RPP.

Además, agregó que la magnitud del incendio terminó por consumir dos ambientes del hogar. “Todo lo que puedas encontrar en un dormitorio (ha sido consumido por las llamas): computadora, teléfonos, cortinas, cama, todo lo que hay”, agregó.

PUEDES VER: Voraz incendio en Comas consume vivienda de material noble: bomberos atienden la emergencia

lr.pe

¿Qué hacer en casos de incendio?

  • En caso de un incendio, debes mantener la calma y sal de inmediato por la ruta de evacuación.
  • Alerta inmediatamente a las personas que se encuentran cerca y llama al 116, que es la Central de Emergencia del cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
  • En caso de ocurrir un amago de incendio, si sabes cómo hacerlo, utiliza un extintor para apagarlo.
  • Al evacuar, asegúrate antes de salir que las manijas de las puertas no estén calientes, ya que ello podría implicar que haya fuego al otro lado.
  • Evita inhalar humo, tápate la nariz y la boca con un trapo húmedo. Por ningún motivo, regresar a la zona del incendio, a menos que los Bomberos indiquen lo contrario.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Incendio en el centro de Arequipa: inquilinos se atrincheran dentro de local para impedir desalojo

Incendio en el centro de Arequipa: inquilinos se atrincheran dentro de local para impedir desalojo

LEER MÁS
Interno del penal de Chimbote fallece tras incendio en su celda: madre denuncia que era víctima de torturas

Interno del penal de Chimbote fallece tras incendio en su celda: madre denuncia que era víctima de torturas

LEER MÁS
Carabayllo: voraz incendio arrasa con dos viviendas y deja a un adulto mayor sin nada

Carabayllo: voraz incendio arrasa con dos viviendas y deja a un adulto mayor sin nada

LEER MÁS
¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

LEER MÁS
El trágico accidente de deflagración de gas en Villa El Salvador que dejó 34 muertos: chofer responsable de la tragedia no fue a prisión

El trágico accidente de deflagración de gas en Villa El Salvador que dejó 34 muertos: chofer responsable de la tragedia no fue a prisión

LEER MÁS
Joven peruano denuncia que fue retenido ilegalmente y sufrió humillaciones en Francia: "Se burlaban de todo lo que tenía"

Joven peruano denuncia que fue retenido ilegalmente y sufrió humillaciones en Francia: "Se burlaban de todo lo que tenía"

LEER MÁS
Hombre es asesinado tras salir de su auto en El Agustino: recibió al menos 30 disparos

Hombre es asesinado tras salir de su auto en El Agustino: recibió al menos 30 disparos

LEER MÁS
Caso Saweto: Poder Judicial dicta 28 años de prisión contra madereros por asesinato de 4 líderes indígenas

Caso Saweto: Poder Judicial dicta 28 años de prisión contra madereros por asesinato de 4 líderes indígenas

LEER MÁS
¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores del sector público por el Día de Santa Rosa de Lima este 2025?

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores del sector público por el Día de Santa Rosa de Lima este 2025?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dólar más débil, crédito barato y cobre al alza: así impacta la Reserva Federal en Perú

Bar Queirolo del Centro de Lima perdió su nombre tras resolución de Indecopi: ahora se llamará El Emblemático Q, según comunicado

Melissa Klug se muestra enamorada y reafirma su relación con Jesús Barco tras polémica en redes: "Lo perdoné"

Sociedad

Bar Queirolo del Centro de Lima perdió su nombre tras resolución de Indecopi: ahora se llamará El Emblemático Q, según comunicado

Ingeniero de la UNMSM es seleccionado para proyecto internacional de investigación espacial en China: "Mi meta final apunta al Perú"

Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: críticas a la compra de 24 cazas para la FAP son “mezquinas”

El pasado que persigue a la ministra Ana Peña: designaciones y contratos a "dedo" en la Biblioteca Nacional del Perú

Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota