El pasado 11 de agosto, tres sujetos intentaron asaltar a Denilson González Julca en el distrito de Villa María del Triunfo. No obstante, el sereno actuó en legítima defensa, hecho que terminó en la muerte de uno de los delincuentes. Tras haber sido detenido y, posteriormente, liberado, González reportó que vehículos sospechosos rondan su casa.

"Me interceptaron dos sujetos que bajaron de un vehículo rojo. Me apuntaron y uno de ellos intentó disparar, pero el arma falló. Reaccioné y neutralicé la amenaza", dijo a medios locales. En esa línea, cabe precisar que el agraviado es cuenta con licencia L1 para portar su arma de defensa personal.

PUEDES VER: Asesinan a balazos a mujer prestamista a pocos metros de su casa en VES tras presunta disputa familiar

VMT: sereno sería víctima de reglaje de vehículos sospechosos

González Julca sería víctima de reglaje de vehículos sospechosos tras el incidente ocurrido en el cruce de las avenidas Ejército y Santos Samudi. Uno de los autos que ronda su domicilio, ubicado en una zona muy poco concurrida, pertenecería al delincuente abatido.

"Suelo vivir acá más de 5 años y este lugar no es tan transitado. Ayer han estado dos vehículos rondando, así como también motos lineales han estado rondando mi domicilio. Eso me preocupa", expresó.

Denilson González pide garantías para su vida

Inicialmente, el sereno fue acusado de delito de homicidio, pero pasó a calidad de "agraviado" tras las pesquisas de las autoridades. En ese sentido, el joven pidió justicia y garantías para su vida. "Quiero que se haga justicia. Todo ha sido en legítima defensa. (...) Ellos atentaron contra mi vida, contra mi integridad".

"Pido justicia y garantías. No inicié la agresión, solo defendí mi vida", agregó. Actualmente, el caso continúa siendo investigado, mientras que la Municipalidad de VMT le otorgó una licencia laboral.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real