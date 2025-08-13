HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Sereno que mató a delincuente en VMT sería víctima de reglaje de vehículos sospechosos: "Pido garantías... Solo defendí mi vida"

El pasado 11 de agosto, Denilson González Julca fue interceptado por tres sujetos que intentaron asaltarlo. El joven utilizó su arma en defensa propia y abatió a uno de los atacantes.

La PNP detuvo a González por el presunto delito de homicidio. Foto: Composición LR
La PNP detuvo a González por el presunto delito de homicidio. Foto: Composición LR

El pasado 11 de agosto, tres sujetos intentaron asaltar a Denilson González Julca en el distrito de Villa María del Triunfo. No obstante, el sereno actuó en legítima defensa, hecho que terminó en la muerte de uno de los delincuentes. Tras haber sido detenido y, posteriormente, liberado, González reportó que vehículos sospechosos rondan su casa.

"Me interceptaron dos sujetos que bajaron de un vehículo rojo. Me apuntaron y uno de ellos intentó disparar, pero el arma falló. Reaccioné y neutralicé la amenaza", dijo a medios locales. En esa línea, cabe precisar que el agraviado es cuenta con licencia L1 para portar su arma de defensa personal.

VMT: sereno sería víctima de reglaje de vehículos sospechosos

González Julca sería víctima de reglaje de vehículos sospechosos tras el incidente ocurrido en el cruce de las avenidas Ejército y Santos Samudi. Uno de los autos que ronda su domicilio, ubicado en una zona muy poco concurrida, pertenecería al delincuente abatido.

"Suelo vivir acá más de 5 años y este lugar no es tan transitado. Ayer han estado dos vehículos rondando, así como también motos lineales han estado rondando mi domicilio. Eso me preocupa", expresó.

Denilson González pide garantías para su vida

Inicialmente, el sereno fue acusado de delito de homicidio, pero pasó a calidad de "agraviado" tras las pesquisas de las autoridades. En ese sentido, el joven pidió justicia y garantías para su vida. "Quiero que se haga justicia. Todo ha sido en legítima defensa. (...) Ellos atentaron contra mi vida, contra mi integridad".

"Pido justicia y garantías. No inicié la agresión, solo defendí mi vida", agregó. Actualmente, el caso continúa siendo investigado, mientras que la Municipalidad de VMT le otorgó una licencia laboral.

