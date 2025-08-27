Clima en Tumbes, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 27 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Tumbes hoy, miércoles, 27 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CAÑAVERAL - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
jueves, 28 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
LA CRUZ - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
26ºC
19ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
jueves, 28 de agosto
26ºC
20ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial con cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
PAPAYAL - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
jueves, 28 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial con cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
PUERTO PIZARRO - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
jueves, 28 de agosto
29ºC
21ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial con cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
TUMBES - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
27ºC
20ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
jueves, 28 de agosto
26ºC
20ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial con cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.