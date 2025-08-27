Clima en Pasco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 27 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Pasco hoy, miércoles, 27 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CERRO DE PASCO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
11ºC
0ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 28 de agosto
12ºC
2ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas durante el día.
OXAPAMPA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
23ºC
11ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día.
jueves, 28 de agosto
23ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado durante el día.
POZUZO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
27ºC
18ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 28 de agosto
28ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado durante el día.
YANAHUANCA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 28 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.