Clima en Ucayali, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 27 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ucayali hoy, miércoles, 27 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
AGUAYTIA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
jueves, 28 de agosto
32ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
ATALAYA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
30ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la tarde.
jueves, 28 de agosto
32ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
CURIMANÁ - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 28 de agosto
32ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
PUCALLPA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 28 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
PUERTO ESPERANZA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
32ºC
16ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 28 de agosto
34ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
SAN ALEJANDRO - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la tarde.
jueves, 28 de agosto
32ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.