En Villa María del Triunfo, gran indignación ha causado las amenazas contra un negociante que inicialmente ayudó y defendió a dos niñas de un acosador en plena vía pública. Todo fue registrado por las cámaras de seguridad, donde se observa como un sujeto junto a un palo y una mujer, quien sería la hermana del agresor, increparon al comerciante quién estaba dentro de su negocio.

"Tenía un palo y una botella", comentó el dueño del local donde vende artefactos de telefonía. El sujeto que venía a defender al acosador de las pequeñas niñas, fue identificado como Miguel Sayauca, y en todo momento se mostró muy agresivo.

Hombre que defendió a niñas de acosados recibió amenazas

Las cámaras del local captaron el suceso, incluso el momento en que Sayauca amenazó de muerte al hombre que defendió a las menores. "Tú no me conoces. Vamos afuera", le dijo. Sin embargo, con la intención de defenderse, el dueño del local no se quedó callado e intentó evitar ser agredido.

La mujer, al parecer, sería la hermana, del sujeto que acosaba a las menores en plena vía pública. Según, el programa Desvelados, el acosador respondería con el nombre de Luis Ramos Tafur, de 28 años de edad.

Negociante ayudó a dos niñas tras ser acosadas por sujeto en VMT

En Villa María del Triunfo, un sujeto que deambulaba totalmente ebrio por la vía pública se acercó a dos niñas pequeñas que se encontraban afuera del local donde se venden accesorios para celulares. Las menores, asustadas por la actitud del hombre, ingresaron al establecimiento para resguardarse. Al percatarse de la situación, el dueño del local decidió confrontarlo y le propinó un golpe para obligarlo a retirarse.