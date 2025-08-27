Clima en Lambayeque, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 27 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Lambayeque hoy, miércoles, 27 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CAYALTI - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
27ºC
13ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con ráfagas de viento.
jueves, 28 de agosto
27ºC
13ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con ráfagas de viento.
CHICLAYO - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con ráfagas de viento.
jueves, 28 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con ráfagas de viento.
CHONGOYAPE - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
29ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
jueves, 28 de agosto
29ºC
15ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
INCAHUASI - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo nublado parcial hacia el mediodía a cielo nublado por la tarde con viento moderado.
jueves, 28 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con viento moderado.
LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con ráfagas de viento.
jueves, 28 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con ráfagas de viento.
MOTUPE - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
30ºC
14ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 28 de agosto
30ºC
14ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
OLMOS - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
32ºC
15ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 28 de agosto
32ºC
15ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día.
OYOTUN - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
29ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
jueves, 28 de agosto
29ºC
14ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.