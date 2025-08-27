HOYSuscripcion LR Focus

Triple choque de buses del Metropolitano deja pasajeros heridos

Sociedad
Sociedad

Clima en Ayacucho, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 27 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Ayacucho hoy, miércoles, 27 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Ayacucho, vía Senamhi HOY, 27 de agosto
Clima en Ayacucho, vía Senamhi HOY, 27 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

ANCO - AYACUCHO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 28 de agosto
18ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.

AYACUCHO - AYACUCHO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
22ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 28 de agosto
23ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas variando a durante el día.

CORACORA - AYACUCHO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
jueves, 28 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.

HUAC-HUAS - AYACUCHO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
jueves, 28 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.

HUANCAPI - AYACUCHO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 28 de agosto
24ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.

HUANTA - AYACUCHO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
28ºC
9ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 28 de agosto
29ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.

PAUCARAY - AYACUCHO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo nublado parcial hacia el mediodía variando a cielo nublado por la tarde con lluvia.
jueves, 28 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo nublado parcial por la tarde.

PAUZA - AYACUCHO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
jueves, 28 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día , ráfagas de viento por la tarde.

PUQUIO - AYACUCHO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
jueves, 28 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , ráfagas de viento por la tarde.

VILCASHUAMÁN - AYACUCHO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
16ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 28 de agosto
17ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
