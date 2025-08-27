Clima en Ayacucho, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 27 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ayacucho hoy, miércoles, 27 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ANCO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 28 de agosto
18ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
AYACUCHO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
22ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 28 de agosto
23ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas variando a durante el día.
CORACORA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
jueves, 28 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
HUAC-HUAS - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
jueves, 28 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
HUANCAPI - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 28 de agosto
24ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
HUANTA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
28ºC
9ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 28 de agosto
29ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
PAUCARAY - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo nublado parcial hacia el mediodía variando a cielo nublado por la tarde con lluvia.
jueves, 28 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo nublado parcial por la tarde.
PAUZA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
jueves, 28 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
PUQUIO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
jueves, 28 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
VILCASHUAMÁN - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
16ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 28 de agosto
17ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.