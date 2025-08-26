Video no expone a un "inmigrante" siendo sacado del metro de Barcelona con un puntapié

Usuarios difundieron en redes sociales un video que muestra a un supuesto inmigrante siendo expulsado de un vagón del metro de Barcelona con una patada trasera. Según la narrativa consignada, el incidente se produjo a raíz de la presunta negativa del sujeto en cuestión - de tez morena - a impedir la salida de uno de los pasajeros que viajaba en dicho medio.

Se puede evidenciar, una vez producido el golpe, que el agraviado se levanta furioso del suelo y corre rápidamente con la mirada puesta en su agresor, mientras la puerta del vagón se cierra y el tren continúa su marcha a una mayor velocidad.

Solo en X, el metraje ha alcanzado más de 5.500 reacciones, así como 341 reposteos y 2.000.000 de visualizaciones, desde que fue publicado el 23 de agosto. Sin embargo, la versión divulgada representa un bulo.

Desinformación sobre Barcelona. Foto: captura de X

Video fue grabado en octubre de 2024 en el metro de París y el protagonista es de nacionalidad francesa

Con el objetivo de verificar la veracidad del contenido viral, ejecutamos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens con la captura de una escena concreta. En ese sentido, comprobamos que su publicación original data del 19 de octubre de 2024 en Instagram y fue hecha por un usuario llamado "Mr. Salim". Cuenta con más de 227.000 'me gusta' y presenta una mejor resolución que la versión recientemente compartida.

Escenas del modelo original de la secuencia. Foto: captura de Instagram

Tras revisar las escenas, distinguimos que en el segundo 20 aparece un letrero con el nombre "Les Halles". Esta es una estación del metro de París, que brinda servicio de transporte a millones de usuarios en la capital de Francia.

El escenario del video fue la estación Les Halles del metro de París. Foto: captura de X / Google Imágenes

Por otro lado, el protagonista se define como una "figura pública" en Instagram, ya que cuenta con 230.000 seguidores. Al revisar su muro principal, detectamos otros registros similares en los que también es expulsado de un vagón de metro, siempre con una patada trasera.

Videos similares al metraje viral que tienen al mismo protagonista. Foto: captura de Instagram

Además, al averiguar sobre su información personal en su cuenta de YouTube, descubrimos que es de nacionalidad francesa, por lo que no se trata de un "inmigrante". Intentamos comunicarnos con él para obtener su versión acerca del video viral, pero no obtuvimos respuesta al cierre de esta edición.

Conclusión

El clip difundido no es reciente ni fue grabado en Barcelona. Luego de una búsqueda en la web, se comprobó que el protagonista es un influencer francés y el material fue registrado en París. Por lo tanto, calificamos la publicación viral como falsa.

