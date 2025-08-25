El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú garantizó que el plantón no afectará la atención de emergencias. | Foto: composición LR/Andina

Desde las 8.00 a. m. de este lunes 25 de agosto, el Sindicato de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú (SUNT-INBP) desarrolla un plantón en el frontis de la sede principal de esta entidad, situado en la avenida Salaverry 2495, en el distrito limeño de San Isidro.

En diálogo con La República, Lidia Cerna, secretaria general del sindicato de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú (INBP) refirió que parte de las exigencias del gremio radican en el impago de la CTS correspondiente al periodo de mayo 2014 y octubre 2015. Asimismo, solicitan "que cumplan con hacer la entrega de unidades de emergencia con la documentación en regla: tarjeta de propiedad, revisión técnica y placa de rodaje, ya que muchos de esos vehículos a nivel nacional no se encuentran con tales documentos".

Del mismo modo, Cerna pide que los sueldos para los conductores de las unidades de emergencia sean homogéneos, ya que hay choferes antiguos que perciben como máximo S/1.700; mientras que a los nuevos se les abona hasta S/3.200.

Plantón de la INBP este 25 de agosto: este es el pliego de reclamos del Sindicato

El plantón que se lleva a cabo este 25 de agosto tiene como objetivo que la INBP cumpla con las siguientes demandas del sindicato, de acuerdo a lo señalado por Cerna:

Incumplimiento del pago del incremento remunerativo de S/490 obtenido a través del laudo arbitral 2017-2019.

Incumplimiento del pago del vale alimentario de S/100 desde enero 2017 a la fecha (agosto 2025) para todos los trabajadores de regimenes laborales N° 1057 y 728.

Incumplimiento del pago de S/3.000 del laudo arbitral 2023 para todos los afiliados del DL 1057 y DL 728.

Incumplimiento de la entrega de uniformes de trabajo acordado por convenio colectivo desde el 2013 la fecha para todos los afiliados del DL 1057 y DL 728.

Cuerpo General de Bomberos del Perú anuncia que atención a emergencias no se verá afectada

A través de un comunicado en su cuenta de X, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú se pronunció ante el anuncio del plantón convocado por los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú (INBP) programado para el lunes 25 de agosto.

En ese orden de ideas, el cuerpo de bomberos indicó que "el plantón no compromete ni afecta el servicio público de atención de emergencias que el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y los bomberos voluntarios prestan al país". De ahí que, según su pronunciamiento, atenderán cualquier incendio, rescate o situación de emergencia en general.

