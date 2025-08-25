HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside
Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside     Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside     Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside     
Sociedad

Sindicato de la Intendencia Nacional de Bomberos realiza plantón en Lima y provincias: exigen pago de CTS y vehículos con documentos en regla

Lidia Cerna, secretaria del Sindicato de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, anunció que de no atenderse las demandas del gremio, la SUNT-INBP llevará a cabo un paro indefinido a nivel nacional.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú garantizó que el plantón no afectará la atención de emergencias.
El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú garantizó que el plantón no afectará la atención de emergencias. | Foto: composición LR/Andina

Desde las 8.00 a. m. de este lunes 25 de agosto, el Sindicato de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú (SUNT-INBP) desarrolla un plantón en el frontis de la sede principal de esta entidad, situado en la avenida Salaverry 2495, en el distrito limeño de San Isidro.

En diálogo con La República, Lidia Cerna, secretaria general del sindicato de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú (INBP) refirió que parte de las exigencias del gremio radican en el impago de la CTS correspondiente al periodo de mayo 2014 y octubre 2015. Asimismo, solicitan "que cumplan con hacer la entrega de unidades de emergencia con la documentación en regla: tarjeta de propiedad, revisión técnica y placa de rodaje, ya que muchos de esos vehículos a nivel nacional no se encuentran con tales documentos".

Del mismo modo, Cerna pide que los sueldos para los conductores de las unidades de emergencia sean homogéneos, ya que hay choferes antiguos que perciben como máximo S/1.700; mientras que a los nuevos se les abona hasta S/3.200.

PUEDES VER: Reportan incendio en sótano de Municipalidad de Callao: habría sido originado por cortocircuito

lr.pe

Plantón de la INBP este 25 de agosto: este es el pliego de reclamos del Sindicato

El plantón que se lleva a cabo este 25 de agosto tiene como objetivo que la INBP cumpla con las siguientes demandas del sindicato, de acuerdo a lo señalado por Cerna:

  • Incumplimiento del pago del incremento remunerativo de S/490 obtenido a través del laudo arbitral 2017-2019.
  • Incumplimiento del pago del vale alimentario de S/100 desde enero 2017 a la fecha (agosto 2025) para todos los trabajadores de regimenes laborales N° 1057 y 728.
  • Incumplimiento del pago de S/3.000 del laudo arbitral 2023 para todos los afiliados del DL 1057 y DL 728.
  • Incumplimiento de la entrega de uniformes de trabajo acordado por convenio colectivo desde el 2013 la fecha para todos los afiliados del DL 1057 y DL 728.

PUEDES VER: Voraz incendio arrasa con 15 viviendas y deja a decenas de familias sin hogar en Puno

lr.pe

Cuerpo General de Bomberos del Perú anuncia que atención a emergencias no se verá afectada

A través de un comunicado en su cuenta de X, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú se pronunció ante el anuncio del plantón convocado por los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú (INBP) programado para el lunes 25 de agosto.

En ese orden de ideas, el cuerpo de bomberos indicó que "el plantón no compromete ni afecta el servicio público de atención de emergencias que el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y los bomberos voluntarios prestan al país". De ahí que, según su pronunciamiento, atenderán cualquier incendio, rescate o situación de emergencia en general.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Paro de transportistas por 28 de julio: “No celebramos nada mientras seguimos enterrando choferes”

Paro de transportistas por 28 de julio: “No celebramos nada mientras seguimos enterrando choferes”

LEER MÁS
La Marcha del Orgullo en Lima cumple 22 años: de 30 personas a 50 mil

La Marcha del Orgullo en Lima cumple 22 años: de 30 personas a 50 mil

LEER MÁS
Familiares de asesinados en protestas viajarán a Lima a marchar contra Patricia Benavides

Familiares de asesinados en protestas viajarán a Lima a marchar contra Patricia Benavides

LEER MÁS
¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

LEER MÁS
Locomotoras vandalizadas y deterioradas: mal estado de segundo lote de trenes de López Aliaga confirman reportaje de La República

Locomotoras vandalizadas y deterioradas: mal estado de segundo lote de trenes de López Aliaga confirman reportaje de La República

LEER MÁS
La Tinka hoy, domingo 24 de agosto, EN VIVO: resultados, jugada ganadora, pozo millonario y más

La Tinka hoy, domingo 24 de agosto, EN VIVO: resultados, jugada ganadora, pozo millonario y más

LEER MÁS
Alerta en Lima y 10 regiones por dos fenómenos peligrosos: Senamhi pronostica incremento de vientos y otros eventos

Alerta en Lima y 10 regiones por dos fenómenos peligrosos: Senamhi pronostica incremento de vientos y otros eventos

LEER MÁS
Prodigio de Huaycán que logró 1er puesto de Ingeniería Mecánica Eléctrica en la UNI revela que no es muy estudioso: "Soy comprometido"

Prodigio de Huaycán que logró 1er puesto de Ingeniería Mecánica Eléctrica en la UNI revela que no es muy estudioso: "Soy comprometido"

LEER MÁS
Incendio en el centro de Arequipa: inquilinos habrían prendido fuego en inmueble con orden de desalojo

Incendio en el centro de Arequipa: inquilinos habrían prendido fuego en inmueble con orden de desalojo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicola Porcella protagoniza tenso momento en vivo con reportero de 'América hoy' y les hace desplante: "Ustedes no pagan bien"

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Mr. Peet destacó a jugador de Alianza Lima, pese a empate contra Universitario: "Se ha adueñado del mediocampo"

Sociedad

¿Qué sanciones tendré si no me encuentro en casa para el Censo 2025? Esto es lo que informa el INEI

MTC brindará mayores beneficios en la licencia a conductores con un buen historial de manejo: los cambios al Reglamento

¿Es feriado o día no laborable el viernes 29 de agosto? Esto aclara la ley publicada en El Peruano

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Kenji Fujimori descarta respaldar a Fuerza Popular de Keiko: "No apoyaré a ningún partido. No me verán en ningún estrado"

¿Cómo será la celda especial de Martín Vizcarra en Ancón II?: INPE da detalles al respecto

Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota