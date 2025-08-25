HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Clima en San Martín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 25 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de San Martín hoy, lunes, 25 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en San Martín, vía Senamhi HOY, 25 de agosto
Clima en San Martín, vía Senamhi HOY, 25 de agosto

ALAO - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo cubierto con lluvia en las primeras horas de la mañana.
martes, 26 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco hacia el mediodía.

BELLAVISTA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
34ºC
24ºC
Cielo cubierto con lluvia en las primeras horas de la mañana.
martes, 26 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco por la mañana.

CHAZUTA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
34ºC
24ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco por la mañana.
martes, 26 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo cubierto con lluvia por la tarde.

JUANJUI - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco en las primeras horas de la mañana.
martes, 26 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo cubierto con lluvia hacia el mediodía.

LAMAS - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
29ºC
21ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco en las primeras horas de la mañana.
martes, 26 de agosto
28ºC
20ºC
Cielo cubierto con lluvia hacia el mediodía.

MOYOBAMBA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
29ºC
21ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco hacia el mediodía.
martes, 26 de agosto
28ºC
20ºC
Cielo cubierto con lluvia por la mañana.

NARANJILLO - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
30ºC
22ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco al atardecer.
martes, 26 de agosto
29ºC
21ºC
Cielo cubierto con lluvia al atardecer.

NUEVO LIMA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
35ºC
24ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco al atardecer.
martes, 26 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo cubierto con lluvia en las primeras horas de la mañana.

PACAYZAPA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
31ºC
23ºC
Cielo cubierto con lluvia hacia el mediodía.
martes, 26 de agosto
30ºC
22ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco hacia el mediodía.

PACHIZA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
34ºC
24ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco por la tarde.
martes, 26 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo cubierto con lluvia hacia el mediodía.

PELEJO - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo cubierto con lluvia al atardecer.
martes, 26 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco en las primeras horas de la mañana.

PILLUANA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
35ºC
24ºC
Cielo cubierto con lluvia al atardecer.
martes, 26 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco en las primeras horas de la mañana.

POLVORA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
30ºC
22ºC
Cielo cubierto con lluvia al atardecer.
martes, 26 de agosto
29ºC
21ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco durante el día.

PONGO DE CAYNARACHI - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo cubierto con lluvia hacia el mediodía.
martes, 26 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco por la mañana.

SAN PABLO - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
34ºC
24ºC
Cielo cubierto con lluvia durante el día.
martes, 26 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco hacia el mediodía.

SAPOSOA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo cubierto con lluvia durante el día.
martes, 26 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco por la mañana.

SAUCE - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo cubierto con lluvia hacia el mediodía.
martes, 26 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco por la mañana.

TARAPOTO - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo cubierto con lluvia en las primeras horas de la mañana.
martes, 26 de agosto
31ºC
22ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco en las primeras horas de la mañana.

TINGO DE PONAZA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo cubierto con lluvia al atardecer.
martes, 26 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco hacia el mediodía.

TOCACHE - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo cubierto con lluvia en las primeras horas de la mañana.
martes, 26 de agosto
31ºC
22ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco hacia el mediodía.
