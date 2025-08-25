HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Adulta mayor, su hija y su nieto de 7 años mueren tras ser embestidos por camioneta en Ayacucho: conductor fuga tras siniestro

Las víctimas viajaban en una moto cuando fueron embestidas por un vehículo en la Vía de Evitamiento de Ayacucho. El conductor estaba presuntamente en estado de ebriedad.

Familia fallece en trágico accidente de tránsito en la Vía de Evitamiento de Ayacucho
Familia fallece en trágico accidente de tránsito en la Vía de Evitamiento de Ayacucho | Composición LR | Andina/América

Tres integrantes de una familia murieron en un accidente de tránsito ocurrido en la Vía de Evitamiento, en Ayacucho. Una adulta mayor, su hija y su nieto viajaban en una moto lineal de regreso a casa cuando fueron embestidos por una camioneta que circulaba a gran velocidad y cuyo conductor se dio a la fuga.

El siniestro se registró alrededor de las 10:50 a. m. del sábado 23 de agosto. Las víctimas fueron identificadas como Elizabeth Barboza Mendoza, Thalía Bonilla Barboza (35) y su hijo de 7 años. Tras el impacto, transportistas y vecinos auxiliaron a los heridos y los trasladaron al Hospital Regional de Ayacucho; sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, fallecieron poco después de ingresar al nosocomio.

VIDEO

PUEDES VER: Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

lr.pe

Accidente en Ayacucho: familia muere tras ser atropellada por camioneta

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el vehículo implicado se alejaba a toda velocidad sin auxiliar a las víctimas. Según testigos, una camioneta roja de placa C7E-449 los embistió violentamente. El conductor huyó del lugar sin prestar ayuda.

Thalía y su hijo de 7 años fallecieron antes de llegar al Hospital Regional de Ayacucho, mientras que su madre, Elizabeth Barboza, resistió algunas horas, pero finalmente perdió la vida debido a la gravedad de sus heridas.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el chofer de la camioneta habría estado en estado de ebriedad. Horas después del accidente, el vehículo fue hallado abandonado cerca de un local próximo a la sede de Electrocentro, donde, según versiones, el implicado habría estado bebiendo junto a otras dos personas.

PUEDES VER: Locomotoras vandalizadas y deterioradas: mal estado de segundo lote de trenes de López Aliaga confirman reportaje de La República

lr.pe

Conductor fugitivo deja tres muertos en accidente en la Vía de Evitamiento de Ayacucho

La Policía Nacional del Perú llegó al lugar del accidente, pero al notar la presencia de los agentes, los tres sujetos que acompañaban al conductor habrían huido con rumbo desconocido. Hasta el momento, el responsable no ha sido detenido. Las autoridades continúan con las diligencias para dar con su paradero, mientras que la familia de las víctimas exige justicia.

El niño de 7 años cursaba el primer grado de primaria en la institución educativa privada Federico Froebel, que, a través de un comunicado, expresó su profunda consternación y lamentó la pérdida inesperada de su alumno.

