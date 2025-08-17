Resultados de La Tinka EN VIVO, HOY, domingo 17 de agosto: revisa el pozo millonario, los últimos números ganadores y todos los premios

Se pueden adquirir cartillas de La Tinka en establecimientos comerciales como Plaza Vea y Oeschle. ¡No te pierdas la oportunidad de participar! | Foto: composición LR/Intralot/La Tinka

Se pueden adquirir cartillas de La Tinka en establecimientos comerciales como Plaza Vea y Oeschle. ¡No te pierdas la oportunidad de participar! | Foto: composición LR/Intralot/La Tinka

Este domigo 17 de agosto de 2025 se realizará un nuevo sorteo de La Tinka con un pozo acumulado de S/35,724.093. Con una jugada de solo S/5, los participantes pueden elegir seis números para tener la oportunidad de ganar el premio principal. Es importante mencionar que el juego de azar, organizado por Intralot, también entrega premios secundarios a los que aciertan algunos números.

El sorteo se transmitirá en vivo a través de las redes sociales de La Tinka, incluyendo Facebook y YouTube además de La República. Los interesados en participar pueden adquirir sus cartillas en diversos establecimientos comerciales, como Plaza Vea, Vivanda, Promart u Oeschle, entre otros tantos.