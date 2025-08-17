HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Resultados de La Tinka EN VIVO, HOY, domingo 17 de agosto: revisa el pozo millonario, los últimos números ganadores y todos los premios

Los participantes tienen la opción de ganar el pozo millonario de La Tinka o premios secundarios al acertar algunos números. Revisa en esta nota los resultados de este evento que se transmitirá en vivo por redes sociales.

Se pueden adquirir cartillas de La Tinka en establecimientos comerciales como Plaza Vea y Oeschle. ¡No te pierdas la oportunidad de participar!
Se pueden adquirir cartillas de La Tinka en establecimientos comerciales como Plaza Vea y Oeschle. ¡No te pierdas la oportunidad de participar!

Este domigo 17 de agosto de 2025 se realizará un nuevo sorteo de La Tinka con un pozo acumulado de S/35,724.093. Con una jugada de solo S/5, los participantes pueden elegir seis números para tener la oportunidad de ganar el premio principal. Es importante mencionar que el juego de azar, organizado por Intralot, también entrega premios secundarios a los que aciertan algunos números.

El sorteo se transmitirá en vivo a través de las redes sociales de La Tinka, incluyendo Facebook y YouTube además de La República. Los interesados en participar pueden adquirir sus cartillas en diversos establecimientos comerciales, como Plaza Vea, Vivanda, Promart u Oeschle, entre otros tantos.

