Resultados de La Tinka EN VIVO, HOY, domingo 17 de agosto: revisa el pozo millonario, los últimos números ganadores y todos los premios
Los participantes tienen la opción de ganar el pozo millonario de La Tinka o premios secundarios al acertar algunos números. Revisa en esta nota los resultados de este evento que se transmitirá en vivo por redes sociales.
- Peruana compró cartillas de Raspa y Gana de La Tinka para jugar con su familia y terminó ganando S/50.000: "Estoy emocionada"
- Homero Cristalli reveló el lado triste de los ganadores del premio de La Tinka: “La gente no lo supo administrar”
Este domigo 17 de agosto de 2025 se realizará un nuevo sorteo de La Tinka con un pozo acumulado de S/35,724.093. Con una jugada de solo S/5, los participantes pueden elegir seis números para tener la oportunidad de ganar el premio principal. Es importante mencionar que el juego de azar, organizado por Intralot, también entrega premios secundarios a los que aciertan algunos números.
El sorteo se transmitirá en vivo a través de las redes sociales de La Tinka, incluyendo Facebook y YouTube además de La República. Los interesados en participar pueden adquirir sus cartillas en diversos establecimientos comerciales, como Plaza Vea, Vivanda, Promart u Oeschle, entre otros tantos.