Una celebración por la festividad de la Virgen de Alta Gracia en La Libertad terminó en desgracia, luego de que una vaca, que era usada como parte del show, terminara embistiendo a uno de los integrantes del elenco ‘Bufolandia’ en la Plaza de Toros de Huamachuco.

Según unas imágenes compartidas en las redes sociales, se mostró a un grupo de payasitos, entre ellos, uno conocido artísticamente como ‘Pompín’. El cómico se encontraba presentando su número artístico junto a sus compañeros disfrazados de los personajes de ‘El Chavo del 8’.

Cómico se cae de espaldas y termina con traumatismo

Los cómicos llevaban al enorme animal caminando en dos patas, lo que, al parecer, lo habría enfurecido y al verse en libertad, en lugar de ingresar al toril, corrió hacia los dos artistas y empujó a uno de ellos.

Por otro lado, ‘Pompín’ se cayó de espaldas y se golpeó la cabeza contra el muro, lo que derivó que termine con un traumatismo encéfalo craneano. Tras el accidente, las personas que se encontraban en las barreras y los compañeros del grupo intentaron distraer al animal para evitar que cause mayores lesiones.

‘Pompín’ cayó y se golpeó la cabeza, lo que derivó en un traumatismo encéfalo craneano. Foto: composición LR/ Facebook /@Wamachuco News

Salud de Pompín es delicado

Personal de seguridad ciudadana de la provincia de Sánchez Carrión acudió para auxiliar al animador y fue trasladado en una patrulla al Hospital Leoncio Prado, donde los médicos determinaron que habría sufrido un traumatismo y su estado de salud es delicado.