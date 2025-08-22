HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas
Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas     Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas     Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas     
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     
Sociedad

Payasito queda inconsciente tras ser embestido por una vaca durante show en Plaza de Toros de Huamachuco

Unas imágenes en redes sociales mostraron al cómico ‘Pompín’ actuando junto a otros artistas disfrazados de ‘El Chavo del 8’, cuando el animal, al sentirse liberado, atacó a dos de ellos.

‘Pompín’ cayó y se golpeó la cabeza, lo que derivó en un traumatismo encéfalo craneano.
‘Pompín’ cayó y se golpeó la cabeza, lo que derivó en un traumatismo encéfalo craneano. | Foto: composición LR/ Facebook /@Wamachuco News

Una celebración por la festividad de la Virgen de Alta Gracia en La Libertad terminó en desgracia, luego de que una vaca, que era usada como parte del show, terminara embistiendo a uno de los integrantes del elenco ‘Bufolandia’ en la Plaza de Toros de Huamachuco.

Según unas imágenes compartidas en las redes sociales, se mostró a un grupo de payasitos, entre ellos, uno conocido artísticamente como ‘Pompín’. El cómico se encontraba presentando su número artístico junto a sus compañeros disfrazados de los personajes de ‘El Chavo del 8’.

PUEDES VER: Arqueólogos hallan restos de residencia prehispánica de personaje de élite de la cultura Virú en La Libertad

lr.pe

Cómico se cae de espaldas y termina con traumatismo

Los cómicos llevaban al enorme animal caminando en dos patas, lo que, al parecer, lo habría enfurecido y al verse en libertad, en lugar de ingresar al toril, corrió hacia los dos artistas y empujó a uno de ellos.

Por otro lado, ‘Pompín’ se cayó de espaldas y se golpeó la cabeza contra el muro, lo que derivó que termine con un traumatismo encéfalo craneano. Tras el accidente, las personas que se encontraban en las barreras y los compañeros del grupo intentaron distraer al animal para evitar que cause mayores lesiones.

‘Pompín’ cayó y se golpeó la cabeza, lo que derivó en un traumatismo encéfalo craneano. Foto: composición LR/ Facebook /@Wamachuco News

‘Pompín’ cayó y se golpeó la cabeza, lo que derivó en un traumatismo encéfalo craneano. Foto: composición LR/ Facebook /@Wamachuco News

PUEDES VER: Padre y su hijo de 16 años extorsionaban a empresario en La Libertad: PNP los capturó tras exigir S/5.000

lr.pe

Salud de Pompín es delicado

Personal de seguridad ciudadana de la provincia de Sánchez Carrión acudió para auxiliar al animador y fue trasladado en una patrulla al Hospital Leoncio Prado, donde los médicos determinaron que habría sufrido un traumatismo y su estado de salud es delicado.

Notas relacionadas
Mujer que vende desayunos figura como socia de empresa constructora con contratos de hasta S/2 mil 500 millones

Mujer que vende desayunos figura como socia de empresa constructora con contratos de hasta S/2 mil 500 millones

LEER MÁS
Sicario habría cobrado S/1 500 por asesinato en barbería de Trujillo

Sicario habría cobrado S/1 500 por asesinato en barbería de Trujillo

LEER MÁS
Carga de dinamita que destruyó viviendas en Trujillo llegó de Pataz

Carga de dinamita que destruyó viviendas en Trujillo llegó de Pataz

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

LEER MÁS
Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas: alcanzan los 61km/h, según Senamhi

Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas: alcanzan los 61km/h, según Senamhi

LEER MÁS
Contraloría detecta trabajadores fantasmas en municipalidad de Ate: contratos de S/150.000 incluyen a Cuto Guadalupe y un músico

Contraloría detecta trabajadores fantasmas en municipalidad de Ate: contratos de S/150.000 incluyen a Cuto Guadalupe y un músico

LEER MÁS
Niño suplica a delincuentes que no lo maten en pleno asalto a restaurante de VES: "Esto nada más tengo, señor"

Niño suplica a delincuentes que no lo maten en pleno asalto a restaurante de VES: "Esto nada más tengo, señor"

LEER MÁS
Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

LEER MÁS
La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte

La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Sociedad

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Mi expareja me dejó a su hijo y yo me hice cargo, ¿puedo denunciarla por pensión de alimentos?

Peruana transformó basural de SJM en un huerto y hoy triunfa con emprendimiento de plantas medicinales: "Nadie apostaba por esto"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota