Sociedad

Madre en Villa El Salvador pide ayuda para que no deporten de EE.UU. a su hijo detenido por agentes ICE

Jimmy Ayala viajó con su esposa a USA para perseguir el clásico sueño americano. Sin embargo, el pasado 13 de agosto, fue arrestado en Virginia minutos antes de iniciar con su jornada en un food truck.

Agentes ICE incautan el carrito de comida rápida de Ayala. Foto: Composición LR
Desde Villa El Salvador, una madre peruana pide ayuda para que su hijo en Estados Unidos no sea deportado tras haber sido detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Actualmente, Jimmy Anderson Ayala Mayuri, de 38 años, se encuentra recluido en el centro de detención Farmivlle, en Virginia.

Según la madre, Ayala solía trabajar como mototaxista en VES, pero dejó todo hace tres años y se viajó a EE.UU. junto con su esposa, Shirley Hurtado, a perseguir el sueño americano. La detención del peruano ocurrió el pasado miércoles 13 de agosto, minutos antes de iniciar su jornada como vendedor de comida rápida.

Estados Unidos: peruano es detenido por agentes ICE en Virginia

Shirley Hurtado presenció la detención de su esposo por medio de una videollamada momentos antes de la llegada de los agentes ICE. "Estábamos en llamada cuando me dice: 'Negra, un policía se paró atrás mío. (…) Negra, otro policía me cerró adelante'. Él gritaba: 'Por favor, no. Por favor, no'", contó a prensa internacional.

Ayala habría intentado autolesionarse con un cuchillo de su negocio de comida rápida. "En su desesperación para que no lo cojan (…) No sabía si lo estaban agrediendo o si él se ha querido agredir. Como en el carro cocinan y hay cuchillos, de repente ha agarrado", dijo la madre.

Jimmy Ayala comenzó a ganarse la vida en Washington D. C. como vendedor de food truck. En esa línea, Hurtado reclamó que las medidas de Donald Trump no solo arremete contra delincuentes, sino también contra personas trabajadoras. "Supuestamente, dicen que a los criminales los van a agarrar, que van a limpiar Washington. Él no está cometiendo ningún crimen, solo está trabajando, que es lo que hacemos día a día", expresó.

Jimmy Ayala podría ser deportado: madre en VES pide ayuda

Hoy, la pareja de Ayala manifiesta que teme salir a las calles y por su seguridad tras la detención y posible deportación de su esposo. "Con todo esto, qué voy a salir a trabajar. Estoy muy nerviosa. Tengo miedo de salir a la puerta, porque dicen que están en todos lados. Ellos ven hispanos y chapan a los hispanos. Ellos no agarran a otras personas", reclamó.

Finalmente, la madre pidió ayuda a las autoridades peruanas para que su hijo reciba asistencia legal y no sea deportado del país estadounidense. Reveló que de Jimmy depende su padre, quien fue diagnosticado con cáncer en etapa cuatro. "Es el temor de que lo deporten. Se fue cruzando el desierto (...) y de ahí salió mal de su columna. Aun así, ha seguido trabajando y aportarnos a nosotros. Yo soy una persona delicada, mi esposo es un paciente con cáncer y ya no sé qué hacer", explicó.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

