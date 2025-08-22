Clima en Pasco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 22 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Pasco hoy, viernes, 22 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Paro de transportistas HOY 21 de agosto EN VIVO: “El 50% del sector transporte no salió a trabajar”, asegura gremio
- La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte
Clima en Pasco, vía Senamhi HOY, 22 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
CERRO DE PASCO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
14ºC
-1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
sábado, 23 de agosto
14ºC
-1ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial por la tarde.
OXAPAMPA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 23 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
POZUZO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 23 de agosto
27ºC
20ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial por la tarde.
YANAHUANCA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 23 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.