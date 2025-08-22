Clima en Madre de Dios, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 22 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Madre de Dios hoy, viernes, 22 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
IÑAPARI - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a chubascos.
sábado, 23 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado parcial al atardecer.
PUERTO MALDONADO - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a chubascos.
sábado, 23 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado por la noche con tendencia a lluvia y ráfagas de viento.
SALVACION - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día ; lluvia.
sábado, 23 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo nublado por la noche , lluvia.