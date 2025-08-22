Clima en La Libertad, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 22 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de La Libertad hoy, viernes, 22 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CACHICADAN - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
24ºC
5ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada , cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 23 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana , cielo nublado parcial cielo nublado por la tarde y por la noche.
CALLANCAS - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
29ºC
16ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado parcial por la tarde.
sábado, 23 de agosto
28ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con ráfagas de viento.
CASA GRANDE - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día , cielo nublado al atardecer y ráfagas de viento por la noche.
sábado, 23 de agosto
22ºC
15ºC
Cielo cubierto con llovizna ligera en las primeras horas de la mañana , cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día y cielo nublado al atardecer.
CASCAS - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
29ºC
16ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día , cielo con nubes dispersas por la noche.
sábado, 23 de agosto
27ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana , cielo nublado parcial a cielo nublado al atardecer.
CHAO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
21ºC
16ºC
Cielo cubierto con tendencia a llovizna ligera por la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía y cielo nublado por la noche con viento moderado.
sábado, 23 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto con tendencia a llovizna por la mañana , cielo nublado parcial por la tarde y cielo cubierto por la noche con viento moderado.
CHEPEN - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
25ºC
14ºC
Cielo nublado con llovizna ligera en las primeras horas de la mañana , cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
sábado, 23 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento por la tarde y cielo nublado al atardecer.
HUAMACHUCO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado parcial por la tarde.
sábado, 23 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado parcial al atardecer y cielo despejado hacia la madrugada con descenso de temperatura nocturna.
QUIRUVILCA - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
15ºC
2ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada , cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 23 de agosto
12ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana , cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde y por la noche.
SALPO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo cubierto por la mañana , cielo nublado parcial durante el día y cielo nublado al atardecer.
sábado, 23 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día , cielo nublado parcial al atardecer y cielo despejado hacia la madrugada y descenso de temperatura nocturna.
TRUJILLO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
21ºC
16ºC
Cielo cubierto con llovizna ligera por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con ráfagas de viento.
sábado, 23 de agosto
21ºC
16ºC
Cielo cubierto con llovizna ligera por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con viento moderado.
USQUIL - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo despejado por la noche.
sábado, 23 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer y por la noche.
VIRÚ - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
22ºC
15ºC
Cielo cubierto con tendencia a llovizna ligera por la mañana , cielo nublado durante el día y ráfagas de viento al atardecer.
sábado, 23 de agosto
22ºC
15ºC
Cielo cubierto con llovizna por la mañana , cielo nublado por la tarde y cielo cubierto por la noche con viento moderado.