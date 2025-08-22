HOYSuscripcion LR Focus

Clima en Cusco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 22 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Cusco hoy, viernes, 22 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Cusco, vía Senamhi HOY, 22 de agosto
Clima en Cusco, vía Senamhi HOY, 22 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

ACOMAYO - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
23ºC
1ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 23 de agosto
23ºC
0ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento.

ANTA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
20ºC
-2ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
sábado, 23 de agosto
20ºC
-2ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento.

CALCA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
24ºC
4ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 23 de agosto
24ºC
5ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

CUSCO - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
23ºC
0ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 23 de agosto
23ºC
-1ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.

HIDROELÉCTRICA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
25ºC
13ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 23 de agosto
25ºC
13ºC
Cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia.

HUAYLLABAMBA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 23 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo nublado al atardecer.

MACHU PICCHU - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
23ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 23 de agosto
23ºC
11ºC
Cielo nublado al atardecer , lluvia.

PACAYMAYO - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
15ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 23 de agosto
15ºC
2ºC
Cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia ligera.

PARURO - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
26ºC
2ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 23 de agosto
26ºC
2ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

PAUCARTAMBO - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo nublado por la mañana ; lluvia.
sábado, 23 de agosto
21ºC
5ºC
Cielo nublado al atardecer ; lluvia.

PISAC - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
27ºC
0ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 23 de agosto
27ºC
-1ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento.

POMACANCHI - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
19ºC
0ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 23 de agosto
20ºC
-1ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento.

QORIHUAYRACHINA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 23 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia ligera.

QUILLABAMBA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer.
sábado, 23 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia.

QUIMBIRI - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia.
sábado, 23 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.

QUINCEMIL - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo nublado por la mañana , lluvia.
sábado, 23 de agosto
29ºC
20ºC
Cielo nublado por la tarde ; lluvia.

SANTA TERESA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 23 de agosto
24ºC
15ºC
Cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia.

SANTO TOMÁS - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
25ºC
-6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 23 de agosto
25ºC
-7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia.

SICUANI - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
20ºC
-1ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 23 de agosto
21ºC
-2ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

SORAYPAMPA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
16ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 23 de agosto
16ºC
2ºC
Cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia ligera.

URUBAMBA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
25ºC
6ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 23 de agosto
25ºC
6ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento.

YAURI-ESPINAR - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
16ºC
-6ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 23 de agosto
17ºC
-7ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento y lluvia ligera.
