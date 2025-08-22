Clima en Cusco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 22 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Cusco hoy, viernes, 22 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ACOMAYO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
23ºC
1ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 23 de agosto
23ºC
0ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
ANTA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
20ºC
-2ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
sábado, 23 de agosto
20ºC
-2ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
CALCA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
24ºC
4ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 23 de agosto
24ºC
5ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
CUSCO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
23ºC
0ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 23 de agosto
23ºC
-1ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
HIDROELÉCTRICA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
25ºC
13ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 23 de agosto
25ºC
13ºC
Cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia.
HUAYLLABAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 23 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo nublado al atardecer.
MACHU PICCHU - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
23ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 23 de agosto
23ºC
11ºC
Cielo nublado al atardecer , lluvia.
PACAYMAYO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
15ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 23 de agosto
15ºC
2ºC
Cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia ligera.
PARURO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
26ºC
2ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 23 de agosto
26ºC
2ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
PAUCARTAMBO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo nublado por la mañana ; lluvia.
sábado, 23 de agosto
21ºC
5ºC
Cielo nublado al atardecer ; lluvia.
PISAC - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
27ºC
0ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 23 de agosto
27ºC
-1ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
POMACANCHI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
19ºC
0ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 23 de agosto
20ºC
-1ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
QORIHUAYRACHINA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 23 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia ligera.
QUILLABAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer.
sábado, 23 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia.
QUIMBIRI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia.
sábado, 23 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
QUINCEMIL - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo nublado por la mañana , lluvia.
sábado, 23 de agosto
29ºC
20ºC
Cielo nublado por la tarde ; lluvia.
SANTA TERESA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 23 de agosto
24ºC
15ºC
Cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia.
SANTO TOMÁS - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
25ºC
-6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 23 de agosto
25ºC
-7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia.
SICUANI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
20ºC
-1ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 23 de agosto
21ºC
-2ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
SORAYPAMPA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
16ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 23 de agosto
16ºC
2ºC
Cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia ligera.
URUBAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
25ºC
6ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 23 de agosto
25ºC
6ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
YAURI-ESPINAR - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
16ºC
-6ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 23 de agosto
17ºC
-7ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento y lluvia ligera.