Clima en Apurímac, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 22 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Apurímac hoy, viernes, 22 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Paro de transportistas HOY 21 de agosto EN VIVO: “El 50% del sector transporte no salió a trabajar”, asegura gremio
- La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte
Clima en Apurímac, vía Senamhi HOY, 22 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ABANCAY - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
25ºC
6ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
sábado, 23 de agosto
26ºC
5ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
ANDAHUAYLAS - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia ligera.
sábado, 23 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
ANTABAMBA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
18ºC
-1ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 23 de agosto
19ºC
-3ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
CHALHUANCA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
sábado, 23 de agosto
23ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera , descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.
CURPAHUASI - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
22ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 23 de agosto
23ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
TAMBOBAMBA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 23 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.