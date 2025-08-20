HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Delincuente se lanza de patrullero en movimiento para fugarse en Tumbes: sus familiares intentan protegerlo, pero la Policía lo captura

El delincuente formaría parte de una banda criminal que se dedicaría a las extorsiones y a la toma de posesión de casas para planear actos ilícitos en Tumbes.

La Policía Nacional y el Ministerio Público buscan conocer más acerca de la presunta red criminal que integraría el delincuente en Tumbes.
La Policía Nacional y el Ministerio Público buscan conocer más acerca de la presunta red criminal que integraría el delincuente en Tumbes. | Foto: composición LR | difusión LR

En Tumbes, un delincuente se lanzó de un patrullero en movimiento para fugarse. Sin embargo, segundos después, un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) bajó del vehículo y lo persiguió. El sujeto fue detenido a pocos metros de su vivienda, donde varios de sus familiares intentaron defenderlo.

De acuerdo con las autoridades, José Luis Silva Saavedra de 19 años es el hombre que intentó huir de la justicia y no enfrentar las investigaciones en su contra por el presunto delito de extorsión. Dicho sujeto fue detenido, en una primera instancia, cuando fueron avisados por las presuntas víctimas acerca de un vehículo sospechoso con cuatro sujetos en su interior.

"Al momento de hacer la primera intervención y el registro, se encontró un arma de fuego. Una pistola de calibre 380, una cacerina con 7 cartuchos de munición", informó un agente de la PNP.

Delincuente se lanza de patrullero en movimiento para fugarse en Tumbes

El delincuente intentó escapar, pero no lo logró. El presunto extorsionador corrió en búsqueda de perder el rastro de los efectivos policiales, llegó a unas cuadras de su vivienda y sus familiares intervinieron, trataron de evitar que fuera llevado hacia la comisaría. Además de él, las autoridades detuvieron a otros tres sujetos que pertenecerían a una banda que se dedicaría a tomar posesión de casas abandonadas como refugio o centro de planificación de actos ilícitos.

Los agentes de la PNP y el Ministerio Público realizan las investigaciones correspondientes para conocer más acerca de la presunta red criminal.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

