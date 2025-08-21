Clima en Lambayeque, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 21 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Lambayeque hoy, jueves, 21 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CAYALTI - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
26ºC
14ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 22 de agosto
26ºC
14ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
CHICLAYO - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 22 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
CHONGOYAPE - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
28ºC
16ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 22 de agosto
28ºC
16ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
INCAHUASI - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 22 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 22 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
MOTUPE - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
29ºC
15ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 22 de agosto
29ºC
15ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
OLMOS - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
31ºC
16ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 22 de agosto
31ºC
16ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
OYOTUN - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
28ºC
15ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 22 de agosto
28ºC
15ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.