Clima en Cajamarca, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 21 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Cajamarca hoy, jueves, 21 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
BAMBAMARCA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
25ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 22 de agosto
25ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
CAJABAMBA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
26ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
viernes, 22 de agosto
26ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana y hacia el mediodía con incremento de temperatura diurna ; cielo nublado parcial por la tarde y por la noche.
CAJAMARCA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
24ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
viernes, 22 de agosto
23ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
CELENDIN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
24ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
viernes, 22 de agosto
23ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana y hacia el mediodía con incremento de temperatura diurna ; cielo nublado parcial por la tarde.
CHANCAY BAÑOS - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
29ºC
17ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 22 de agosto
29ºC
17ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
CHILETE - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
33ºC
17ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con incremento de temperatura diurna.
viernes, 22 de agosto
31ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
CHIRINOS - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 22 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día.
CHOTA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
24ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 22 de agosto
24ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
CONTUMAZÁ - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
viernes, 22 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
COSPAN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
25ºC
9ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
viernes, 22 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde y por la noche.
CUTERVO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
19ºC
10ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 22 de agosto
19ºC
10ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
ENCAÑADA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
23ºC
1ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con incremento de temperatura diurna.
viernes, 22 de agosto
23ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana y hacia el mediodía con incremento de temperatura diurna ; cielo nublado parcial por la tarde.
GRANJA PORCÓN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
19ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
viernes, 22 de agosto
18ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
JAEN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
34ºC
16ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 22 de agosto
34ºC
16ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día.
LLAMA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
23ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 22 de agosto
23ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
SAN BENITO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
27ºC
15ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
viernes, 22 de agosto
26ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
SAN IGNACIO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
27ºC
17ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 22 de agosto
27ºC
17ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día.
SAN MIGUEL DE PALLAQUES - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
viernes, 22 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana ; cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.