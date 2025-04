Quién es el interno que fugó del penal de Lurigancho: fue detenido por robo agravado y sentenciado a 10 años

Jhon Kennedy Javier Sebastián mide 1.80 metros de altura. Tiene 24 años y es originario de Venezuela. Esta es la descripción del reo que el pasado lunes 21 de abril escapó del penal de Lurigancho, quien burló tres controles de seguridad del establecimiento y trepó una pared de unos cinco metros de altura.

Según información a la que accedió la Unidad de Investigación de América Noticias y Canal N, Javier Sebastián fue detenido en agosto de 2023 tras asaltar una tienda en el distrito de Lince, donde amenazó a la propietaria con un arma de fuego y sustrajo dinero en efectivo y un teléfono celular. Durante su detención, declaró padecer esquizofrenia paranoide desde hace 12 años y estar bajo tratamiento con medicación antipsicótica.

"Voy a acogerme al derecho de guardar silencio, precisando que padezco trastorno de esquizofrenia paranoide desde hace 12 años y tomo las pastillas Ridal de 600 mg. Es todo lo que deseo declarar.", argumentó Javier Sebastián al ser interrogado por agentes de la Policía.

Fue sentenciado a 10 años de prisión

Jhon Kennedy Javier Sebastián (24) fue detenido el 14 de agosto de 2023, tras ser detenido por asaltar una bodega en Lince, delito por el que fue sentenciado a 10 años de prisión efectiva. En ese momento, no bridó

"Yo me encontraba en mi tienda, sin ningún cliente. Un joven ingresa y me pregunta por el precio de un queque. De inmediato, levanta su polo y en su cintura tenía un arma de fuego que me hace ver para amenazarme, solicitándome que le entregue el dinero de la venta del día. Yo le entrego el dinero que estaba en una caja y, al no estar conforme, ingresa por completo al lugar y me apunta en mi cintura, destrozando todo y logrando encontrar 380 soles que estaban debajo del mostrador", declaró la víctima del robo, una mujer de 38 años.

