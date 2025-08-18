HOYSuscripcion LR Focus

Jueces, juezas y servidores judiciales participaron de Simulacro Nacional Multipeligro

Se realizó el Simulacro Nacional Multipeligro en Sullana, Talara y Ayabaca, con la participación de jueces y servidores judiciales para mejorar la evacuación en emergencias.

La actividad fue organizada por la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. Fuente: Difusión.
Con la participación de jueces, juezas y servidores judiciales, se llevó a cabo el Simulacro Nacional Multipeligro, que contó con el apoyo de los brigadistas, que pudieron evacuar a las personas que estaban en las sedes de Sullana, Talara y Ayabaca, de manera ordenada y por las salidas de emergencia.

De esta manera, se fortalecen las capacidades de preparación y respuesta de los integrantes del Distrito Judicial de Sullana, en esta actividad organizada por la Oficina de seguridad y Salud en el Trabajo.

