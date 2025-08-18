Integrantes de la Corte de Piura participaron del Simulacro Nacional Multipeligro
La Corte Superior de Justicia de Piura participó en el Simulacro Nacional Multipeligro el 15 de agosto, reafirmando su compromiso con la gestión del riesgo de desastres.
Los jueces, juezas, personal jurisdiccional y administrativo de la Corte Superior de Justicia de Piura participaron del Simulacro Nacional Multipeligro, que se llevó a cabo el 15 de agosto, esto como parte del compromiso institucional con la gestión del riesgo de desastres y la protección de la vida humana.
Este ejercicio busca fortalecer la preparación y respuesta de las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, así como de la población en general, ante posibles emergencias de origen natural o provocadas por la acción humana.
De esta manera, la Corte Superior de Justicia de Piura reafirma su compromiso con una justicia resiliente y preparada, que actúe con responsabilidad ante cualquier situación de emergencia.