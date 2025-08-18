HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra
Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     
Judicialidad

Integrantes de la Corte de Piura participaron del Simulacro Nacional Multipeligro

La Corte Superior de Justicia de Piura participó en el Simulacro Nacional Multipeligro el 15 de agosto, reafirmando su compromiso con la gestión del riesgo de desastres.

Este ejercicio busca fortalecer la preparación y respuesta de las entidades. Fuente: Difusión.
Este ejercicio busca fortalecer la preparación y respuesta de las entidades. Fuente: Difusión.

Los jueces, juezas, personal jurisdiccional y administrativo de la Corte Superior de Justicia de Piura participaron del Simulacro Nacional Multipeligro, que se llevó a cabo el 15 de agosto, esto como parte del compromiso institucional con la gestión del riesgo de desastres y la protección de la vida humana. 

Este ejercicio busca fortalecer la preparación y respuesta de las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, así como de la población en general, ante posibles emergencias de origen natural o provocadas por la acción humana.

De esta manera, la Corte Superior de Justicia de Piura reafirma su compromiso con una justicia resiliente y preparada, que actúe con responsabilidad ante cualquier situación de emergencia.

Notas relacionadas
Asesinan de varios disparos a extranjero de 19 años en Piura

Asesinan de varios disparos a extranjero de 19 años en Piura

LEER MÁS
Padre vive en las calles de Piura luego de que su hija lo echara de su propia casa: “No tiene perdón de Dios”

Padre vive en las calles de Piura luego de que su hija lo echara de su propia casa: “No tiene perdón de Dios”

LEER MÁS
Voraz incendio arrasa con viviendas de asentamiento humano en Piura y deja a familias sin hogar: "Lo perdimos todo"

Voraz incendio arrasa con viviendas de asentamiento humano en Piura y deja a familias sin hogar: "Lo perdimos todo"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jueza penal de Los Órganos ordena traslado de ciudadano ecuatoriano para ser extraditado

Jueza penal de Los Órganos ordena traslado de ciudadano ecuatoriano para ser extraditado

LEER MÁS
Juzgado Colegiado Supraprovincial de Sullana condena a cadena perpetua a padre por delito de violación sexual de menor de 14 años

Juzgado Colegiado Supraprovincial de Sullana condena a cadena perpetua a padre por delito de violación sexual de menor de 14 años

LEER MÁS
Unidad de Flagrancia condena a 26 años, 9 meses y 13 días de prisión a sujeto por violento robo agravado en Monsefú

Unidad de Flagrancia condena a 26 años, 9 meses y 13 días de prisión a sujeto por violento robo agravado en Monsefú

LEER MÁS
Presidente de Corte de Arequipa inaugura nuevo local de juzgado de Chorunga

Presidente de Corte de Arequipa inaugura nuevo local de juzgado de Chorunga

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Samahara Lobatón confiesa qué gastos cubría Jefferson Farfán cuando vivía con Melissa Klug: "No fue como un papá"

'Record of Ragnarok 3' se estrena en Netflix: ¿cuándo y quiénes son los nuevos personajes?

Entrenador de Gremio revela el verdadero motivo del fichaje de Erick Noriega: "Cuando analizas el mercado..."

Judicialidad

Jueza penal de Los Órganos ordena traslado de ciudadano ecuatoriano para ser extraditado

Juzgado Colegiado Supraprovincial de Sullana condena a cadena perpetua a padre por delito de violación sexual de menor de 14 años

Unidad de Flagrancia condena a 26 años, 9 meses y 13 días de prisión a sujeto por violento robo agravado en Monsefú

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Santa Rosa: Canciller Elmer Schialer y a ministro de Defensa responden ante la Comisión de Relaciones Exteriores

Daniel Quintero, precandidato colombiano, insulta al Ejército peruano tras ser declarado persona no grata: "Pirañas"

Rafael López Aliaga: alcalde de Lima contrato a más de 30 militantes de Renovación Popular en la Municipalidad de Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota