Integrantes de la Corte de Piura participaron del Simulacro Nacional Multipeligro

Los jueces, juezas, personal jurisdiccional y administrativo de la Corte Superior de Justicia de Piura participaron del Simulacro Nacional Multipeligro, que se llevó a cabo el 15 de agosto, esto como parte del compromiso institucional con la gestión del riesgo de desastres y la protección de la vida humana.

Este ejercicio busca fortalecer la preparación y respuesta de las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, así como de la población en general, ante posibles emergencias de origen natural o provocadas por la acción humana.

De esta manera, la Corte Superior de Justicia de Piura reafirma su compromiso con una justicia resiliente y preparada, que actúe con responsabilidad ante cualquier situación de emergencia.