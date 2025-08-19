Clima en La Libertad, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 19 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de La Libertad hoy, martes, 19 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CACHICADAN - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana , cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
miércoles, 20 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo nublado parcial por la mañana , cielo con nubes dispersas por la tarde , cielo nublado por la noche y cielo con nubes dispersas hacia la madrugada.
CALLANCAS - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
27ºC
16ºC
Cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia ligera por la tarde.
miércoles, 20 de agosto
28ºC
17ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día , cielo nublado por la tarde y cielo con nubes dispersas hacia la madrugada.
CASA GRANDE - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
23ºC
16ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana , cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento por la tarde y cielo nublado parcial por la noche.
miércoles, 20 de agosto
22ºC
15ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado parcial por la tarde y cielo con nubes dispersas por la noche.
CASCAS - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
25ºC
16ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día , cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
miércoles, 20 de agosto
26ºC
17ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día hacia el mediodía y cielo nublado por la tarde.
CHAO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana , cielo con nubes dispersas hacia el mediodía con ráfagas de viento por la tarde y cielo nublado parcial por la noche.
miércoles, 20 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado parcial por la tarde.
CHEPEN - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
26ºC
17ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento por la tarde y cielo nublado parcial por la noche.
miércoles, 20 de agosto
25ºC
16ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día y cielo con nubes dispersas por la tarde.
HUAMACHUCO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día , cielo nublado por la tarde y cielo nublado parcial por la noche.
miércoles, 20 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día , cielo con nubes dispersas por la tarde y por la noche.
QUIRUVILCA - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
15ºC
5ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial durante el día , cielo nublado por la tarde con lluvia ligera.
miércoles, 20 de agosto
17ºC
5ºC
Cielo nublado por la mañana , cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado parcial por la noche.
SALPO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
17ºC
5ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día y cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
miércoles, 20 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día y cielo nublado por la tarde.
TRUJILLO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
21ºC
16ºC
Cielo cubierto con llovizna ligera por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con ráfagas de viento ; cielo cubierto por la noche.
miércoles, 20 de agosto
22ºC
15ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde ; cielo nublado hacia la madrugada.
USQUIL - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia ligera por la tarde.
miércoles, 20 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día , cielo nublado por la tarde y cielo con nubes dispersas hacia la madrugada.
VIRÚ - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
23ºC
16ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana , cielo con nubes dispersas hacia el mediodía con ráfagas de viento por la tarde y cielo nublado parcial por la noche.
miércoles, 20 de agosto
24ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , ráfagas de viento por la tarde y cielo con nubes dispersas por la noche.