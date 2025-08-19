Clima en Junín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 19 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Junín hoy, martes, 19 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
HUANCAYO - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
23ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
miércoles, 20 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con incremento de temperatura diurna.
HUASAHUASI - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
20ºC
10ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con incremento de temperatura diurna.
miércoles, 20 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con incremento de temperatura diurna.
JAUJA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
23ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a incremento de temperatura diurna.
miércoles, 20 de agosto
23ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
JUNIN - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
15ºC
-1ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
miércoles, 20 de agosto
14ºC
0ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con incremento de temperatura diurna.
LA OROYA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
17ºC
-2ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
miércoles, 20 de agosto
16ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día.
PICHANAKI - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
33ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
miércoles, 20 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
SATIPO - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
33ºC
19ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con incremento de temperatura diurna.
miércoles, 20 de agosto
33ºC
20ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con incremento de temperatura diurna.
STA. ROSA DE OCOPA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a incremento de temperatura diurna.
miércoles, 20 de agosto
23ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
TARMA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
miércoles, 20 de agosto
23ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con incremento de temperatura diurna.
YANACANCHA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
16ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
miércoles, 20 de agosto
15ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.