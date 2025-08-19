Clima en Cusco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 19 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Cusco hoy, martes, 19 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ACOMAYO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
23ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
miércoles, 20 de agosto
24ºC
-1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
ANTA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
22ºC
-2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 20 de agosto
23ºC
-4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
CALCA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
24ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 20 de agosto
26ºC
3ºC
Cielo despejado y brillo solar durante el día.
CUSCO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
23ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 20 de agosto
24ºC
-3ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
HIDROELÉCTRICA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
22ºC
13ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 20 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
HUAYLLABAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
17ºC
7ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 20 de agosto
17ºC
7ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
MACHU PICCHU - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
miércoles, 20 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
PACAYMAYO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
14ºC
2ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 20 de agosto
14ºC
2ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
PARURO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
26ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
miércoles, 20 de agosto
27ºC
-1ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
PAUCARTAMBO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
21ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
miércoles, 20 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
PISAC - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
25ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 20 de agosto
26ºC
0ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
POMACANCHI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
20ºC
0ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
miércoles, 20 de agosto
21ºC
-3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
QORIHUAYRACHINA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
19ºC
9ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 20 de agosto
19ºC
9ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
QUILLABAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
33ºC
20ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 20 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
QUIMBIRI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
32ºC
19ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 20 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
QUINCEMIL - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer.
miércoles, 20 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día ; lluvia.
SANTA TERESA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
24ºC
18ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 20 de agosto
25ºC
18ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
SANTO TOMÁS - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
25ºC
-7ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y lluvia ligera por la noche.
miércoles, 20 de agosto
26ºC
-10ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
SICUANI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
21ºC
-4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
miércoles, 20 de agosto
22ºC
-5ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
SORAYPAMPA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
15ºC
0ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 20 de agosto
16ºC
0ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
URUBAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
25ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 20 de agosto
26ºC
4ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
YAURI-ESPINAR - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
18ºC
-10ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
miércoles, 20 de agosto
19ºC
-14ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.