Sociedad

Capturan en Chile presunto implicado en el asesinato de periodista Gastón Medina: pertenecería a Los Piratas de Aragua

El acusado, identificado como Olfran Domingo Rivas Ramos, fue detenido en Maipú, en Santiago de Chile, por posesión de drogas. Además, señaló estar implicado en el asesinato del comunicador Gastón Medina.

El presunto implicado en el asesinato fue detenido por posesión de droga en Santiago de Chile. Foto: Composición LR
El presunto implicado en el asesinato fue detenido por posesión de droga en Santiago de Chile. Foto: Composición LR

La Policía Nacional comunicó que uno de los presuntos implicados en el asesinato del periodista Gastón Medina Sotomayor fue capturado por las autoridades chilenas luego de una inspección de rutina en las calles de Santiago. Se trata de Olfran Domingo Rivas Ramos, alias Pancho, quien es de nacionalidad extranjera y viene siendo investigado por el presunto homicidio del comunicador el pasado 20 de enero de este año.

De acuerdo con el reporte policial, Rivas Ramos fue capturado en una inspección de rutina en el sector de Maipu, en la región metropolitana de Santiago, por el tráfico ilícito de drogas. En esa misma línea, el detenido aseguró pertenecer a la banda criminal "los piratas de Aragua" y que ya estaba siendo buscado por el delito contra el comunicador en Ica.

Presunto implicado en homicidio de periodista Gastón Medina fue detenido en Chile

El detenido y presunto implicado en el homicidio del periodista Gastón Medina fue detenido en posesión de estupefacientes como la Ketamina. En coordinación con la Agregaduría Policial de Perú en Chile, al mando del coronel Víctor Revoredo, se produjo la captura del sindicado durante la noche del lunes 18 de agosto en Maipú, Santiago de Chile.

Al respecto, se espera que las diligencias policiales de las autoridades peruanas en Chile determinen la responsabilidad del detenido Rivas Ramos en el asesinato del reconocido periodista de Ica, quien falleció acribillado por sicarios cuando salía de su vivienda rumbo a su trabajo.

El asesinato del periodista Gastón Medina

El periodista Gastón Medina Sotomayor (61) fue asesinado a balazos a fines de enero de este año en la puerta de su vivienda, ubicada en la urbanización San Isidro, en la región de Ica. De acuerdo a los reportes policiales, el comunicador salía de su hogar para dirigirse a su trabajo cuando fue acribillado con hasta ocho disparos.

Tras lo sucedido, el comunicador fue trasladado de emergencia el Hospital Félix Torrealba de EsSalud, en donde, lamentablemente, se certificó su deceso producto de la gravedad de sus heridos por los impactos de bala a quemarropa.

