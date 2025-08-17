Clima en Ucayali, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 17 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ucayali hoy, domingo, 17 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Ucayali, vía Senamhi HOY, 17 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
AGUAYTIA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
lunes, 18 de agosto
33ºC
20ºC
Cielo nublado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
ATALAYA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
lunes, 18 de agosto
31ºC
17ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
CURIMANÁ - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día , lluvia.
lunes, 18 de agosto
34ºC
20ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
PUCALLPA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
31ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
lunes, 18 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo cubierto variando a cielo con nubes dispersas durante el día con brillo solar.
PUERTO ESPERANZA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 18 de agosto
34ºC
21ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
SAN ALEJANDRO - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia.
lunes, 18 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.