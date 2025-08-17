Feroz balacera se desata en Carabayllo y atemoriza a vecinos en paradero Establo: habría un fallecido, según reportes

Vecinos de Carabayllo escucharon múltiples disparos la noche de este domingo 17 de agosto | Composición LR | Captura de X/@RogerAderly

Vecinos de Carabayllo escucharon múltiples disparos la noche de este domingo 17 de agosto | Composición LR | Captura de X/@RogerAderly

Vecinos y transeúntes vivieron momentos de terror la noche de este domingo tras reportarse una balacera en el kilómetro 16.5 de Carabayllo, en el sector Valle Naranjal, cerca de la losa deportiva San Vicente de Paul, en el paradero Establo. Según reportes de testigos, un auto fue atacado con múltiples balazos, generando pánico entre quienes se encontraban en la zona.

La Policía Nacional se encuentra en la escena del crimen realizando las primeras diligencias y mantiene la zona acordonada mientras se investiga el hecho para esclarecer los motivos y responsables del ataque.

Canales de emergencia

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Ambulancias de EsSalud en Lima 117 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

