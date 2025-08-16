Reniec otorga un beneficio especial en el DNI de los adultos mayores que cumplan 60 años en Perú: ¿cómo solicitarlo en 2025?

El Reniec brinda el beneficio de colocar 'no cauda' en el DNI de los adultos mayores peruanos que hayan cumplido 60 años. Esta ayuda se puede solicitar en las oficinas de las diversas agencias del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil a nivel nacional. La ventaja otorgada a cada peruano en su documento los facilita para evitar futuras renovaciones constantes en el DNI.

En esa línea, es importante que los ciudadanos puedan tener conocimiento del beneficio que brinda el Reniec que además aplica de manera automática para aquellos adultos mayores que hayan cumplido los 60 años. Para acceder, solo deben acercarse a renovar su Documento Nacional de Identidad.

¿Cómo obtener el 'no caduca' dentro del DNI de los adultos mayores de 60 años en Perú?

Si un adulto mayor peruano cumple los 60 años podrá acceder dentro de su DNI 'no caduca', con este beneficio, el ciudadano o ciudadana ya no se le exigirá que vuelva a renovar su Documento Nacional de Identidad, exonerándolo de engorrosos trámites en las agencias del Reniec.

En esa línea, para obtener este beneficio solo deben hacer el proceso de renovación del DNI (se puede hacer virtual o presencial). Por lo que, antes de iniciar el proceso, se deberá abonar el respectivo pago: S/30 por el DNI azul o S/41 por el DNI electrónico. Luego, deberás acercarte a la agencia del Reniec más cercana y hacer el proceso que te indiquen en la oficina.

¿Cómo saber si mi DNI con el beneficio ya está listo para recoger?

Si luego de haber solicitado la renovación del DNI que incluya el beneficio de 'no caduca' el personal del Reniec te indicará que aproximadamente podrás recoger tu nuevo documento en 10 días útiles. Sin embargo, es un tiempo aproximado, por lo que existe una plataforma virtual para verificar si ya podrás acercarte a recoger tu nuevo DNI.