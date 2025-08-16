HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza recibió tentadora oferta por Erick Noriega
Alianza recibió tentadora oferta por Erick Noriega     Alianza recibió tentadora oferta por Erick Noriega     Alianza recibió tentadora oferta por Erick Noriega     
Sociedad

Reniec otorga un beneficio especial en el DNI de los adultos mayores que cumplan 60 años en Perú: ¿cómo solicitarlo en 2025?

El Reniec ofrece a las personas adultas mayores de 60 años en Perú la opción de obtener un DNI que no caduca. Este beneficio se puede solicitar al momento de renovar el DNI en las agencias del Reniec.

Adultos mayores con 60 años en Perú puedan obtener beneficio en su DNI, vía Reniec 2025.
Adultos mayores con 60 años en Perú puedan obtener beneficio en su DNI, vía Reniec 2025. | Foto: Composición LR/IA.

El Reniec brinda el beneficio de colocar 'no cauda' en el DNI de los adultos mayores peruanos que hayan cumplido 60 años. Esta ayuda se puede solicitar en las oficinas de las diversas agencias del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil a nivel nacional. La ventaja otorgada a cada peruano en su documento los facilita para evitar futuras renovaciones constantes en el DNI.

En esa línea, es importante que los ciudadanos puedan tener conocimiento del beneficio que brinda el Reniec que además aplica de manera automática para aquellos adultos mayores que hayan cumplido los 60 años. Para acceder, solo deben acercarse a renovar su Documento Nacional de Identidad.

PUEDES VER: ¿Me pueden multar si no renuevo mi DNI tras estar caducado más de un año? Reniec responde

lr.pe

¿Cómo obtener el 'no caduca' dentro del DNI de los adultos mayores de 60 años en Perú?

Si un adulto mayor peruano cumple los 60 años podrá acceder dentro de su DNI 'no caduca', con este beneficio, el ciudadano o ciudadana ya no se le exigirá que vuelva a renovar su Documento Nacional de Identidad, exonerándolo de engorrosos trámites en las agencias del Reniec.

En esa línea, para obtener este beneficio solo deben hacer el proceso de renovación del DNI (se puede hacer virtual o presencial). Por lo que, antes de iniciar el proceso, se deberá abonar el respectivo pago: S/30 por el DNI azul o S/41 por el DNI electrónico. Luego, deberás acercarte a la agencia del Reniec más cercana y hacer el proceso que te indiquen en la oficina.

PUEDES VER: DNI electrónico gratuito 2025 en Perú, este 18 de agosto: el único lugar donde podrás obtenerlo sin costo

lr.pe

¿Cómo saber si mi DNI con el beneficio ya está listo para recoger?

Si luego de haber solicitado la renovación del DNI que incluya el beneficio de 'no caduca' el personal del Reniec te indicará que aproximadamente podrás recoger tu nuevo documento en 10 días útiles. Sin embargo, es un tiempo aproximado, por lo que existe una plataforma virtual para verificar si ya podrás acercarte a recoger tu nuevo DNI.

  • Ingresa al portal web del Reniec: clic aquí.
  • Luego, selecciona la consulta que mejor se acomode (con tu DNI o por número de solicitud.
  • Si escogiste la consulta con DNI, deberás ingresar tu número y hacer clic en 'Consultar'.
  • El sistema te informará si ya está listo para que puedas recoger tu nuevo documento.
Notas relacionadas
Nueva ley de nacionalidad peruana es oficial: extranjeros deberán cumplir estos requisitos para obtenerla

Nueva ley de nacionalidad peruana es oficial: extranjeros deberán cumplir estos requisitos para obtenerla

LEER MÁS
Peruanos podrán obtener el DNI electrónico gratis este 15 de agosto: conoce los únicos lugares beneficiarios

Peruanos podrán obtener el DNI electrónico gratis este 15 de agosto: conoce los únicos lugares beneficiarios

LEER MÁS
DNI electrónico gratuito 2025 en Perú, este 18 de agosto: el único lugar donde podrás obtenerlo sin costo

DNI electrónico gratuito 2025 en Perú, este 18 de agosto: el único lugar donde podrás obtenerlo sin costo

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Municipalidad de Lima desaloja a familias en Surco por obras de la Vía Expresa Sur: "Están usurpando nuestro terreno"

Municipalidad de Lima desaloja a familias en Surco por obras de la Vía Expresa Sur: "Están usurpando nuestro terreno"

LEER MÁS
Cae red criminal de estafa y fraude digital en Chiclayo, Lima e Ica: mafia operaba desde penales y tenía un call center

Cae red criminal de estafa y fraude digital en Chiclayo, Lima e Ica: mafia operaba desde penales y tenía un call center

LEER MÁS
Balacera en el Centro de Lima: cinco detenidos tras intento de asalto cerca de Hiraoka, en Av. Abancay

Balacera en el Centro de Lima: cinco detenidos tras intento de asalto cerca de Hiraoka, en Av. Abancay

LEER MÁS
Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"

Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"

LEER MÁS
“Aquí son peruanos”: colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú

“Aquí son peruanos”: colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú

LEER MÁS
Atacan a balazos a hombre en exteriores de inmobiliaria cerca a Óvalo Gutiérrez, en Miraflores: PNP investiga el hecho

Atacan a balazos a hombre en exteriores de inmobiliaria cerca a Óvalo Gutiérrez, en Miraflores: PNP investiga el hecho

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Sociedad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: así quedaron las viviendas tras explosión con dinamita en la avenida Perú

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota