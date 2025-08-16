HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

El impactante caso de Raffaello Cárpena, el peruano de las cinco identidades que buscó a su hijo en Ucrania y fue acusado de fraude

La PNP descubrió que Raffaello Cárpena poseía cinco identidades falsas desde 1993 y usó vehículos robados con placas diplomáticas de Indonesia, evidenciando una red de estafas.

Rafaello Cárpena denunció la desaparición de su hijo en Ucrania; sin embargo, se conoció que tenía un pasado delictivo muy grave.
Rafaello Cárpena denunció la desaparición de su hijo en Ucrania; sin embargo, se conoció que tenía un pasado delictivo muy grave. | Foto: Composición LR/ Difusión

En 2022, Raffaello Cárpena Llontop conmovió a miles de peruanos. A través de redes sociales y medios de comunicación, se presentó como un padre desesperado que recorría Ucrania en plena guerra, buscando a su hijo de dos años. Su relato lo convirtió en un símbolo de lucha paternal y coraje en tiempos de guerra.

Pero tres años después, el personaje que había despertado empatía nacional fue esposado en el Centro de Lima, acusado de múltiples delitos que arrastra desde hace décadas. La imagen del padre abnegado dio paso a la del estafador prolífico, con un largo historial de engaños que empieza en 1993, con la creación de identidades falsas, y continúa con denuncias por robo, suplantación y el uso irregular de placas diplomáticas. Hace tres años, fue entrevistado por este medio, donde declaró que no le daban el apoyo necesario para la búsqueda de su hijo.

PUEDES VER: La escalofriante historia de parricidio en La Molina: adolescente convivió días con el cadáver de su madre tras asesinarla

lr.pe

Raffaello Cárpena fue corresponsal en Europa

En su momento, Raffaello Cárpena llegó incluso a ejercer como corresponsal improvisado desde Europa del Este, contando su travesía hacia la frontera con Moldavia mientras afirmaba buscar a su pequeño Matthew y a su expareja. Aseguraba haber sido respaldado por el Ministerio de la Mujer del Perú y compartía fotos y relatos sobre las condiciones extremas que enfrentaba, solicitando apoyo económico a través de redes sociales.

Sin embargo, según la División de Estafas de la Policía Nacional, Cárpena llegó a tener al menos cinco identidades distintas registradas oficialmente, empezando con una inscripción falsa en 1993 en Chiclayo.

Guerra Rusia Ucrania | Peruanos en Kiev: “O de aquí nos vamos o nos refugiamos” | Cancillería | Sociedad | La República

Raffaello Cárpena llegó a tener cinco identidades, según la PNP. Foto: Difusión

PUEDES VER: El estremecedor caso de la mujer que apuñalo más de 60 veces a su madre en SJM: publicó un libro al cumplir condena

lr.pe

La detención de Raffaello Cárpena

La investigación que llevó a su detención comenzó con un hallazgo en apariencia menor: una camioneta Hondaen en una cochera de Chilca con una placa diplomática perteneciente a la embajada de Indonesia. El vehículo estaba reportado como robado. La placa también. Para los agentes, era claro que no se trataba de una casualidad, sino de una estrategia para burlar los controles vehiculares.

La persona que custodiaba el vehículo confesó haber recibido el pedido directo de Cárpena para guardar tanto el auto como las placas, asegurando que solo lo hizo como "un favor". El nivel de confianza y manipulación desplegado por el implicado evidencia una red que aún está siendo investigada.

En paralelo a su dramática exposición mediática en 2022, Cárpena acumuló denuncias por hurto agravado y falsedad genérica en distintas regiones del país. La policía también encontró evidencia de que utilizó documentación falsa en trámites internacionales, incluso en España. Sus habilidades para inventar nuevas identidades y asumir distintos roles, desde víctima de guerra hasta supuesto diplomático, lo convirtieron en un personaje escurridizo durante años.

