EN VIVO: Congreso presenta sus candidatos a la presidencia para reemplazar a José Jerí
Luego de la censura de José Jerí, el Congreso de la República convocó oficialmente a las bancadas a presentar a sus candidatos oficiales para la presidencia. El miércoles 18 de febrero a las 6 de la tarde se conocerá al próximo jefe de Estado. Hasta el momento, el Bloque Democrático anunció que Edgar Reymundo será su postulante.
- Congreso pagará S/1.1 millones por 10 autos de lujo: desde vehículos sedan hasta camionetas pick up 4x4
- Keiko Fujimori no informó en su hoja de vida sobre sus vínculos con dos empresas
El Congreso de la República busca un nuevo presidente del Perú. Luego de la censura a José Jerí por el caso Chifagate, el titular encargado de la institución, Fernando Rospigliosi, anunció que las bancadas deberán presentar a sus candidatos oficiales al sillón presidencial hasta las 6 de la tarde de este martes 17 de febrero. Hasta el momento, la bancada de izquierda del Bloque Democrático adelantó que Edgar Reymundo será su caballo ganador. Mañana miércoles 18 se conocerá al nuevo jefe de Estado.
Congreso elegirá al nuevo presidente: ÚLTIMAS NOTICIAS
Congreso elegirá al nuevo presidente tras la censura a José Jerí
El titular encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, anunció que las bancadas del Parlamento deberán presentar su lista de candidatos a la presidencia. El plazo vence a las 6 de la tarde. Asimismo, mañana miércoles 18 de febrero se conocerá al nuevo jefe de Estado.