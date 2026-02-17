HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia
José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia     José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia     José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia     
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
Política

EN VIVO: Congreso presenta sus candidatos a la presidencia para reemplazar a José Jerí

Luego de la censura de José Jerí, el Congreso de la República convocó oficialmente a las bancadas a presentar a sus candidatos oficiales para la presidencia. El miércoles 18 de febrero a las 6 de la tarde se conocerá al próximo jefe de Estado. Hasta el momento, el Bloque Democrático anunció que Edgar Reymundo será su postulante.

El Congreso busca el reemplazo de José Jerí. Foto: Composición/LR
El Congreso busca el reemplazo de José Jerí. Foto: Composición/LR

El Congreso de la República busca un nuevo presidente del Perú. Luego de la censura a José Jerí por el caso Chifagate, el titular encargado de la institución, Fernando Rospigliosi, anunció que las bancadas deberán presentar a sus candidatos oficiales al sillón presidencial hasta las 6 de la tarde de este martes 17 de febrero. Hasta el momento, la bancada de izquierda del Bloque Democrático adelantó que Edgar Reymundo será su caballo ganador. Mañana miércoles 18 se conocerá al nuevo jefe de Estado.

Congreso elegirá al nuevo presidente: ÚLTIMAS NOTICIAS

15:54
17/2/2026

Congreso elegirá al nuevo presidente tras la censura a José Jerí

El titular encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, anunció que las bancadas del Parlamento deberán presentar su lista de candidatos a la presidencia. El plazo vence a las 6 de la tarde. Asimismo, mañana miércoles 18 de febrero se conocerá al nuevo jefe de Estado.

Únete a nuestro canal de política y economía
Notas relacionadas
José Jeri EN VIVO: Congreso censura al presidente por sus reuniones con empresarios chinos

José Jeri EN VIVO: Congreso censura al presidente por sus reuniones con empresarios chinos

LEER MÁS
José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia del Perú

José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia del Perú

LEER MÁS
José Jerí es censurado por el Congreso: Fuerza Popular de Keiko Fujimori se opuso hasta lo último

José Jerí es censurado por el Congreso: Fuerza Popular de Keiko Fujimori se opuso hasta lo último

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia del Perú

José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia del Perú

LEER MÁS
Hija de Keiko Fujimori rechaza postura de lideresa de Fuerza Popular sobre el aborto por violación: "No me representa"

Hija de Keiko Fujimori rechaza postura de lideresa de Fuerza Popular sobre el aborto por violación: "No me representa"

LEER MÁS
Congreso: nuevo presidente que reemplazará a José Jerí será elegido mañana 18 de febrero

Congreso: nuevo presidente que reemplazará a José Jerí será elegido mañana 18 de febrero

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

"La 'maldición' presidencial ataca de nuevo": así informaron los medios internacionales sobre la destitución de José Jerí

Real Madrid vs Benfica EN VIVO HOY: se reanuda el juego tras actos racistas contra Vinícius en la Champions League 2026

Colegios privados en la mira: Indecopi supervisa que estén autorizados para el año escolar 2026

Política

Hija de Keiko Fujimori rechaza postura de lideresa de Fuerza Popular sobre el aborto por violación: "No me representa"

Embajador de EE.UU. en Perú: "Con los chinos saqueando su mar, van a tener que hacer ceviche de hamburguesa"

Así fue el preciso momento en que el Congreso destituyó a José Jerí: "Se declara vacante el cargo de presidente"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Hija de Keiko Fujimori rechaza postura de lideresa de Fuerza Popular sobre el aborto por violación: "No me representa"

Embajador de EE.UU. en Perú: "Con los chinos saqueando su mar, van a tener que hacer ceviche de hamburguesa"

Así fue el preciso momento en que el Congreso destituyó a José Jerí: "Se declara vacante el cargo de presidente"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025