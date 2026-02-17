EN VIVO: Congreso presenta sus candidatos a la presidencia para reemplazar a José Jerí

El Congreso de la República busca un nuevo presidente del Perú. Luego de la censura a José Jerí por el caso Chifagate, el titular encargado de la institución, Fernando Rospigliosi, anunció que las bancadas deberán presentar a sus candidatos oficiales al sillón presidencial hasta las 6 de la tarde de este martes 17 de febrero. Hasta el momento, la bancada de izquierda del Bloque Democrático adelantó que Edgar Reymundo será su caballo ganador. Mañana miércoles 18 se conocerá al nuevo jefe de Estado.

