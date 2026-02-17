HOYSuscripcion LR Focus

José Jerí abandona Palacio de Gobierno tras ser censurado por el Congreso: así fue su salida

Acompañado de su gabinete ministerial, el expresidente se retiró oficialmente de Palacio. Recibió aplausos de los funcionarios de Estado.

José Jerí se retira de Palacio de Gobierno tras ser censurado por el Congreso

Tras ser censurado por el Congreso, el expresidente José Jerí se retiró oficialmente de las instalaciones de Palacio de Gobierno. Lo acompañó su gabinete ministerial, quienes lo aplaudieron y el respondió con un saludo.

Seguidamente, esperó la camioneta que lo retiraría del lugar y se fue sin brindar declaraciones a la prensa.

Tras su salida de Palacio, Jerí se retiró en una camioneta. Foto: La República

En los exteriores se encontraron algunos ciudadanos que también despidieron al ex jefe de Estado. Las opiniones fueron divididas. Mientras que unos rechazaron su censura debido a la cercanía de las Elecciones, otros resaltaron las razones por las cuales se impulsó su salida desde el Congreso.

