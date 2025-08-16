¿Cuándo y por qué se celebra el Día del Niño en Perú? Conoce todos los detalles de esta celebración

Este domingo 17 de agosto, Perú celebrará una nueva edición del Día del Niño, una fecha que, aunque suele estar asociada a juegos, regalos y actividades recreativas, también pone sobre la mesa una realidad más compleja: la necesidad urgente de garantizar los derechos fundamentales de millones de niños que aún enfrentan pobreza, violencia, abandono y falta de acceso a servicios básicos.

Cada años, el país destina el tercer domingo de agosto para conmemorar esta fecha simbólica. Sin embargo, más allá de los eventos puntuales y campañas promocionales, persiste una brecha entre la celebración y la situación real de la niñez peruana.

¿Por qué fue creado el Día del Niño?

El Día del Niño fue creado con el objetivo de promover el bienestar infantil a nivel global. En Perú, esta intención ha quedado plasmada en la legislación, como la Ley N.° 27666, que además establece el Día del Niño Peruano en abril. Aun así, diversos informes revelan que muchos menores aún ven vulnerados derechos esenciales como el acceso a una educación de calidad, una vida libre de violencia y condiciones básicas de salud y nutrición.

El origen del Día del Niño se remonta a 1920. Foto: Andina

Organizaciones como Unicef y la Defensoría del Pueblo han señalado en repetidas ocasiones que el país necesita fortalecer políticas públicas dirigidas a la infancia, especialmente en zonas rurales y periurbanas donde el abandono estatal es más evidente.

¿Cuándo fue creado el Día del Niño?

Su origen se remonta a la década de 1920, cuando algunos países comenzaron a reconocer la urgencia de salvaguardar los derechos de la infancia, la realidad actual evidencia que el objetivo está lejos de cumplirse plenamente. En 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas formalizó el pedido de establecer un Día Universal del Niño, una fecha conmemorativa para recordar a los Estados su compromiso con el bienestar infantil.

Desde entonces, cada país ha decidido cuándo celebrarlo. En el caso de Perú, el calendario marcó el tercer domingo de agosto como el momento para centrar la atención en la educación, protección y desarrollo de los menores.