HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal
Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal     Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal     Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal     
Sociedad

¿Cuándo y por qué se celebra el Día del Niño en Perú? Conoce todos los detalles de esta celebración

Perú celebra el Día del Niño 2025 este domingo 17 de agosto, un evento que destaca la importancia de garantizar los derechos fundamentales de los menores en el país.

El Día del Niño en Perú se celebra cada tercer domingo de agosto.
El Día del Niño en Perú se celebra cada tercer domingo de agosto. | Foto: ChatGPT

Este domingo 17 de agosto, Perú celebrará una nueva edición del Día del Niño, una fecha que, aunque suele estar asociada a juegos, regalos y actividades recreativas, también pone sobre la mesa una realidad más compleja: la necesidad urgente de garantizar los derechos fundamentales de millones de niños que aún enfrentan pobreza, violencia, abandono y falta de acceso a servicios básicos.

Cada años, el país destina el tercer domingo de agosto para conmemorar esta fecha simbólica. Sin embargo, más allá de los eventos puntuales y campañas promocionales, persiste una brecha entre la celebración y la situación real de la niñez peruana.

PUEDES VER: ¿Dónde ir este domingo 17 de agosto por el Día del Niño en Perú?: actividades y shows gratuitos para disfrutar en familia

lr.pe

¿Por qué fue creado el Día del Niño?

El Día del Niño fue creado con el objetivo de promover el bienestar infantil a nivel global. En Perú, esta intención ha quedado plasmada en la legislación, como la Ley N.° 27666, que además establece el Día del Niño Peruano en abril. Aun así, diversos informes revelan que muchos menores aún ven vulnerados derechos esenciales como el acceso a una educación de calidad, una vida libre de violencia y condiciones básicas de salud y nutrición.

Hoy se celebra el Día del Niño con mucha diversión en parques y clubes zonales de Lima | Noticias | Agencia Peruana de Noticias Andina

El origen del Día del Niño se remonta a 1920. Foto: Andina

Organizaciones como Unicef y la Defensoría del Pueblo han señalado en repetidas ocasiones que el país necesita fortalecer políticas públicas dirigidas a la infancia, especialmente en zonas rurales y periurbanas donde el abandono estatal es más evidente.

PUEDES VER: Frases por el Día del Niño peruano 2025: comparte los mejores mensajes bonitos este tercer domingo de agosto

lr.pe

¿Cuándo fue creado el Día del Niño?

Su origen se remonta a la década de 1920, cuando algunos países comenzaron a reconocer la urgencia de salvaguardar los derechos de la infancia, la realidad actual evidencia que el objetivo está lejos de cumplirse plenamente. En 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas formalizó el pedido de establecer un Día Universal del Niño, una fecha conmemorativa para recordar a los Estados su compromiso con el bienestar infantil.

Desde entonces, cada país ha decidido cuándo celebrarlo. En el caso de Perú, el calendario marcó el tercer domingo de agosto como el momento para centrar la atención en la educación, protección y desarrollo de los menores.

Notas relacionadas
Lugares para celebrar el Día del Niño 2025: las mejores ofertas para la diversión de los pequeños del hogar

Lugares para celebrar el Día del Niño 2025: las mejores ofertas para la diversión de los pequeños del hogar

LEER MÁS
¿Dónde ir este domingo 17 de agosto por el Día del Niño en Perú?: actividades y shows gratuitos para disfrutar en familia

¿Dónde ir este domingo 17 de agosto por el Día del Niño en Perú?: actividades y shows gratuitos para disfrutar en familia

LEER MÁS
Indecopi alerta sobre riesgos en línea para niños por apuestas y publicidad invasiva: así puedes denunciarlo

Indecopi alerta sobre riesgos en línea para niños por apuestas y publicidad invasiva: así puedes denunciarlo

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El 'Monstruo' incentivaba a sus sicarios a delinquir con un 1/4 de pollo, según PNP: "Te mando S/36 a tu Yape"

El 'Monstruo' incentivaba a sus sicarios a delinquir con un 1/4 de pollo, según PNP: "Te mando S/36 a tu Yape"

LEER MÁS
Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"

Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"

LEER MÁS
Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque, el domingo 17 agosto: horario y distritos afectados, según Ensa

Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque, el domingo 17 agosto: horario y distritos afectados, según Ensa

LEER MÁS
El impactante caso de Raffaello Cárpena, el peruano de las cinco identidades que buscó a su hijo en Ucrania y fue acusado de fraude

El impactante caso de Raffaello Cárpena, el peruano de las cinco identidades que buscó a su hijo en Ucrania y fue acusado de fraude

LEER MÁS
El árido terreno sobre una ciudadela de San Juan de Lurigancho que será el nuevo 'pulmón verde' de Lima Este

El árido terreno sobre una ciudadela de San Juan de Lurigancho que será el nuevo 'pulmón verde' de Lima Este

LEER MÁS
Madre acude a biopsia por descarte de cáncer y termina con mastitis crónica: denuncia negligencia médica

Madre acude a biopsia por descarte de cáncer y termina con mastitis crónica: denuncia negligencia médica

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Sociedad

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Sujetos acribillan a balazos a hombre frente a su familia en la Plaza San Martín, Cercado de Lima

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota