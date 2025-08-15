HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Prestigiosa universidad del Perú ingresa a top 100 mundial en innovación educativa, según ranking WURI 2025

En el ranking, se evaluaron más de 400 universidades globalmente, considerando no solo la excelencia académica, sino también la innovación y contribución a la sociedad. Centrum PUCP se encuentra junto a instituciones prestigiosas.

Centrum PUCP se ubica en el puesto 62 en innovación educativa, según ranking WURI 2025.
Centrum PUCP se ubica en el puesto 62 en innovación educativa, según ranking WURI 2025. | Foto: Composición LR/ PUCP/ UNMSM/ UNI

El Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú (escuela de negocios de la PUCP) se ubica en el puesto 62 a nivel mundial en el ranking World’s Universities with Real Impact (WURI). Según el ranking, se debe a su enfoque en innovación educativa, orientada al impacto real y adaptable. Esta distinción consolida a la institución educativa como una de las más prestigiosas de la región a nivel internacional.

Este ranking analiza a más de 400 universidades e instituciones de educación superior a nivel mundial, considerando aspectos como la innovación, la capacidad de respuesta ante desafíos globales, la contribución social y la calidad académica. En esta edición, Centrum PUCP figura en la misma clasificación que instituciones como la Universidad de California (puesto 10) o la Universidad de Columbia (puesto 31).

MBA CENTRUM en el primer lugar en Latinoamérica del WURI Ranking

El Centrum PUCP se ubica en el puesto 62 del ranking WURI 2025. Foto: PUCP

PUEDES VER: Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"

lr.pe

¿En qué categorías destacó la PUCP?

  • Financiamiento para la Sostenibilidad (puesto 19): reconoce la eficacia en la asignación hacia proyectos sostenibles, asegurando impactos positivos a largo plazo tanto en lo social como en lo ambiental.
  • Desarrollo y Aplicación Tecnológica (puesto 60): se valora la capacidad de la institución para integrar soluciones tecnológicas en el ámbito educativo y social, mediante estrategias digitales que fortalecen tanto el aprendizaje como la gestión empresarial.
  • Top 400 Global de Universidades Innovadoras (puesto 62): reafirma la posición de Centrum PUCP como una institución que combina innovación en la enseñanza con una destacada capacidad de adaptación a los cambios del entorno.
  • Respuestas a Desafíos Globales basadas en los ODS (puesto 65): esta categoría mide cómo la universidad responde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, destacando su capacidad para diseñar iniciativas orientadas a combatir la pobreza, promover la educación inclusiva y fomentar la sostenibilidad.

PUEDES VER: Solo una universidad del Perú superó a la UNMSM y la PUCP y es la única entre las 1.200 mejores del mundo, según ranking THE

lr.pe

¿Qué es el ranking WURI 2025?

El World's Universities with Real Impact (WURI) Ranking reconoce el impacto que las universidades generan en la sociedad y la industria, centrándose en enfoques innovadores en la enseñanza, la investigación y el compromiso social. A través de 16 categorías, este ranking ofrece una evaluación completa de las estrategias creativas implementadas por las instituciones para contribuir al progreso social. Su objetivo es resaltar a aquellas universidades que lideran con propuestas innovadoras, promoviendo así el desarrollo tanto académico como social a nivel global.

