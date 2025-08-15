Prestigiosa universidad del Perú ingresa a top 100 mundial en innovación educativa, según ranking WURI 2025
En el ranking, se evaluaron más de 400 universidades globalmente, considerando no solo la excelencia académica, sino también la innovación y contribución a la sociedad. Centrum PUCP se encuentra junto a instituciones prestigiosas.
El Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú (escuela de negocios de la PUCP) se ubica en el puesto 62 a nivel mundial en el ranking World’s Universities with Real Impact (WURI). Según el ranking, se debe a su enfoque en innovación educativa, orientada al impacto real y adaptable. Esta distinción consolida a la institución educativa como una de las más prestigiosas de la región a nivel internacional.
Este ranking analiza a más de 400 universidades e instituciones de educación superior a nivel mundial, considerando aspectos como la innovación, la capacidad de respuesta ante desafíos globales, la contribución social y la calidad académica. En esta edición, Centrum PUCP figura en la misma clasificación que instituciones como la Universidad de California (puesto 10) o la Universidad de Columbia (puesto 31).
El Centrum PUCP se ubica en el puesto 62 del ranking WURI 2025. Foto: PUCP
¿En qué categorías destacó la PUCP?
- Financiamiento para la Sostenibilidad (puesto 19): reconoce la eficacia en la asignación hacia proyectos sostenibles, asegurando impactos positivos a largo plazo tanto en lo social como en lo ambiental.
- Desarrollo y Aplicación Tecnológica (puesto 60): se valora la capacidad de la institución para integrar soluciones tecnológicas en el ámbito educativo y social, mediante estrategias digitales que fortalecen tanto el aprendizaje como la gestión empresarial.
- Top 400 Global de Universidades Innovadoras (puesto 62): reafirma la posición de Centrum PUCP como una institución que combina innovación en la enseñanza con una destacada capacidad de adaptación a los cambios del entorno.
- Respuestas a Desafíos Globales basadas en los ODS (puesto 65): esta categoría mide cómo la universidad responde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, destacando su capacidad para diseñar iniciativas orientadas a combatir la pobreza, promover la educación inclusiva y fomentar la sostenibilidad.
¿Qué es el ranking WURI 2025?
El World's Universities with Real Impact (WURI) Ranking reconoce el impacto que las universidades generan en la sociedad y la industria, centrándose en enfoques innovadores en la enseñanza, la investigación y el compromiso social. A través de 16 categorías, este ranking ofrece una evaluación completa de las estrategias creativas implementadas por las instituciones para contribuir al progreso social. Su objetivo es resaltar a aquellas universidades que lideran con propuestas innovadoras, promoviendo así el desarrollo tanto académico como social a nivel global.