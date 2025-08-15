Joven genera indignación en Pasco al robarle los ahorros a su madre para ir a beber licor con sus amigos

La madre se contactó con su hijo, pero se dio con la sorpresa de que estaba libando licor con sus amigos. | Foto: Andina

Una madre perdió los ahorros de su vida tras ser víctima de un asalto por parte de su propio hijo. Según una publicación de TikTok de la usuaria judithllana, un joven residente en Pasco robó el dinero que su mamá tenía guardado para irse a libar licor con sus amigos.

La mujer de 40 años denunció que su hijo sustrajo todo su dinero y pidió que los ubicaran al joven de 22 años para recuperar algo de sus ahorros, los cuales tenía en su vivienda.

Aunque la mujer trató de comunicarse con su hijo para interrogarlo por la desaparición del dinero, el muchacho no contestaba el celular. Tras lograr contactarlo, la señora comprobó que el joven se había llevado todos sus ahorros para la compra de bebidas alcohólicas.

La madre no dio detalles si sería la primera vez que su hijo comete este tipo de delitos, pero el caso generó gran indignación en la comunidad pasqueña por el mal accionar del joven tras robar a su familia.

