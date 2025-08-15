Clima en Amazonas, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 15 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Amazonas hoy, viernes, 15 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
BAGUA GRANDE - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial por la mañana a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
sábado, 16 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con lluvia por la tarde.
CHACHAPOYAS - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con viento moderado y lluvia por la tarde.
sábado, 16 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
CHIRIACO - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo nublado parcial por la mañana a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
sábado, 16 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con lluvia por la tarde.
PEDRO RUIZ - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
23ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con viento moderado y lluvia por la tarde.
sábado, 16 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
SANTA MARIA DE NIEVA - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado parcial por la mañana a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
sábado, 16 de agosto
29ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con lluvia por la tarde.